تويلار يقهر بطل العالم!

ميونيخ (د ب أ)



فاز الهولندي ملفين تويلار بالميدالية الذهبية لسباق التجديف بزورق مجداف فردي للرجال، في منافسات بطولة أوروبا 2022 متعددة الرياضات، بينما جاء البطل الألماني أوليفر زيدلر في المركز الرابع.

وكان يبدو أن حامل اللقب وبطل العالم زيدلر بصدد الفوز بالسباق، علماً بأن جده هانز يوهان فاربر فاز بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد 1972، عندما تخطى البطل الأولمبي ستيفانوس نتوسكوس في النصف الثاني من السباق البالغ طوله ألفين متر.

ولكن زيدلر تراجع بشكل ملحوظ في المراحل الأخيرة، واستطاع تويلار التغلب عليه، فيما فاز نتوسكوس بالميدالية الفضية، فيما جاء البلغاري كريستيان فاسيليف في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي بزورق مجداف زوجي للسيدات، فازت الهولندية كارولين فلورين بالميدالية الذهبية متفوقة على اليونانية إيفانجيليا أناستاسيادو والألمانية ألكسندرا فورستر.

وفي منافسات سباق التجديف بزورق الثماني، كانت سيدات بريطانيا بصدد تحقيق نفس نتيجة الرجال، ولكن الفريق الروماني فاجأهم في نهائي درامي.

ولكن الفريق البريطاني حصد ميداليتين ذهبيتين في منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة لسباق التجديف بزورق الرباعي المختلط، ومنافسات سباق التجديف بزورق مجداف زوجي خفيف، لينهي المسابقة حاصدا ست ميداليات ذهبية.

وتضمن الفائزون الأخرون البطلين الأولمبيين الإيرلنديين فينتان مكارثي، وباول أودونوفان في منافسات سباق التجديف بزورق مجداف زوجي خفيف للرجال.