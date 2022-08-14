230 لاعباً في برنامج تطوير مهارات السلة بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح المرحلة الأولى من برنامج تطوير المهارات في كرة السلة التي انطلقت في بداية أغسطس الجاري بأندية مليحة وخورفكان والحمرية، وضمت 230 لاعباً من تسعة أندية بالإمارة وهي الشارقة والحمرية والبطائح ومليحة والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان واتحاد كلباء، تحت إشراف الخبير الصربي ألكساندر بوكان، رئيس فريق التطوير لفرق الشباب بنادي بارتيزان بلغراد الصربي ومساعد مدرب الفريق الأول للنادي في بطولة أوروبا، ومواطنه بريدراغ بيتروفيتش مدرب فريق نادي زيليزنيك بلجراد.

وستقام المرحلة الثانية من البرنامج خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس المقبل بمعسكر خارجي في صربيا يضم 16 لاعباً متميزاً تم اختيارهم من المرحلة الأولى بعناية وعلى أسس علمية وفنية لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا البرنامج من قبل مجلس الشارقة الرياضي.

بدوره أثنى نبيل محمد عاشور، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، على المستوى الفني والجهود التي بذلها اللاعبون والمدربون خلال المرحلة الأولى التي حققت نجاحاً ملموساً، متوجهاً بالشكر للأندية على تعاونها مع المجلس في تنفيذ المبادرات التي تعود بالنفع العام على أندية الإمارة ومنتسبيها من لاعبين ومدربين، ومؤكداً حرص المجلس على تنفيذ مثل هذه البرامج التطويرية واستقطاب أفضل الخبراء الأجانب للارتقاء بالألعاب الجماعية، بما يسهم في تحقيق الأندية وفرقها للإنجازات باسم الإمارة في البطولات التنافسية.