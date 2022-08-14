مهرة ومها الشحي إلى نصف نهائي سباحة 100 متر في «التضامن الإسلامي»



أحمد جمال الدين (قونية)



تأهلت مهرة ومها الشحي إلى نصف نهائي سباق 100 متر حرة للسباحة ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري.

وحققت مهرة ومها الشحي أزمنة 1:04.99 دقيقة، و1:05.35 دقيقة على الترتيب في الجولات التمهيدية، كما شارك سالم غالب سبّاح منتخبنا الوطني في سباق 200 متر حرة محققاً زمنا وقدره 1:59.96دقيقة.

واختتم منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته بمسابقة وزن 71 كجم سيدات عن طريق الرباعة مي المدني، إذ حققت وزن 63 كجم في فئة الخطف، و75 كجك بفئة النتر.

وحصد محمد حسين رامي منتخبنا الوطني 73 طبقاً في منافسات اليوم الأول لمسابقة الاسكيت من أصل 75 طبقاً بإجمالي 5 جولات مقسمة على يومين، حيث شهد اليوم الافتتاحي لمسابقة الاسكيت 3 جولات، على أن تستكمل الجولتين المتبقيتين اليوم، كما حصد سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني 68 طبقاً في ذات المسابقة ويتبقى له جولتين بإجمالي 50 طبقاً.

ويستهل منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشواره بالدورة غداً بقائمة تضم كل من مها عبدالرحيم الحوسني، عائشة جاسم آل علي، فاطمة محمد راشد، عبيد حسين الحمادي، عبدالله عبيد الكتبي، سلطان علي الكتبي، في حين يفتتح «المبارزة» مشواره بمسابقة الايبيه للرجال ويضم كل من الثلاثي خليفة الزرعوني، عبدالله الحمادي، ومحمد المازمي ويشارك جميع اللاعبين في مسابقات فردي وفرق الايبيه.

كما يستهل منتخبنا الوطني للجودو مشواره بالدورة عن طريق اللاعب جورام دزاناشغيلي بوزن 66 كجم، واللاعب سعيد النقبي بوزن 73 كجم.

من ناحية أخرى، بحث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي مع محمد محرم أوغلو وزير الرياضة في جمهورية تركيا سبل تعزيز الشراكات الثنائية في جميع مجالات العمل الرياضي، بما يدعم الحركة الرياضية في البلدين.

واستعرض معاليه مع وزير الرياضة التركي إمكانية إقامة المشروعات التي تخدم الرياضيين في دولة الإمارات وجمهورية تركيا، والاستفادة من التقدم الملموس والإمكانات المتوفرة في البلدين من مرافق ومنشآت وبنى تحتية متطورة ومتكاملة، وكذلك مكانة البلدين المرموقة ودورهما في جذب واستقطاب الملايين سنوياً من جميع أنحاء العالم للاطلاع على النقلة النوعية والحضارية، بما يضمن إنجاح أيه أحداث رياضية تقام على أرض البلدين.

وأشار معاليه خلال اللقاء إلى التزام دولة الإمارات وحرصها على إنجاح النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية، مع تطبيق رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بحث الرياضيين الإماراتيين على تقديم أفضل ما لديهم وإرساء قواعد اللعب النظيف والروح الرياضية وترسيخ المبادئ والقيم السامية للرياضة والحركة الأولمبية.

ووجه معاليه الدعوة لوزير الرياضة التركي لزيارة الإمارات ومتابعة دورة الألعاب الخليجية للشباب العام المقبل، كما تم بحث سبل التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم بين البلدين في المجال الرياضي، وتبادل الخبرات وإقامة ورش العمل والمعسكرات للرياضيين في البلدين، وتنظيم الأحداث الرياضية والاستحقاقات المشتركة التي تعزز العلاقة بين الإمارات وتركيا.

حضر اللقاء سعيد ثاني الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية تركيا، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

أجندة

يستكمل منتخبنا الوطني للرماية غداً منافسات الاسكيت عن طريق اللاعبين سيف بن فطيس ومحمد حسين، كما يستكمل منتخبنا للسباحة مشواره بالدورة يوم الثلاثثاء عن طريق كل من سعيد أحمد فرج بسباق 50 متر حرة، وسالم غالب في سباق 50 متر حرة، وميرة الشحي في سباق 200 فراشة.

