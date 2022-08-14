دي خيا: دعونا نلعب من أجل شعار «اليونايتد» والكبرياء

لندن (د ب أ)



أكد ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن زملاءه بالفريق يعملون بكد لنسيان بدايتهم المرعبة للموسم.

وتراجع مانشستر يونايتد لقاع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في آخر 30 عاماً بعد الخسارة المحرجة برباعية نظيفة أمام برينتفورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، حتى المدرب إريك تين هاج شكك في تعطش لاعبيه للفوز عندما كان يبحث عن أسباب الخسارة في أول مباراتين بالموسم.

وواجه دي خيا كاميرات التليفزيون للاعتذار عن تسببه في تلقي الفريق أول هدفين أمام برينتفورد.

وبعدها بفترة تحدث دي خيا للموقع الرسمي للنادي، وتعهد بأن كل اللاعبين سيقاتلون من أجل قلب الأمور- بداية من مباراة ليفربول التي تقام 22 أغسطس الجاري.

وقال الحارس الإسباني: لأكون صريحا الوضع صعب، مازال الوقت الحالي صعباً، أقول هذا في أوقات كثيرة، ولكنني أعرف اللاعبين، والكل يعمل بكد، وأنا أعمل بكد، المدرب يعمل بكد، لذلك هذه هي البداية، وقمنا بتغيير كبير وهذه مجرد المباريات الأولى، نحن بحاجة

للتحسن كثيراً، وأن نستمع لما يريده المدرب، وبالطبع علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات، ولا يهم من نواجهه، يجب أن نستعد للمباراة بشكل جيد للغاية، لدينا أسبوع طويل.

وقال: بالطبع ستكون مباراة صعبة، بعد هذه الخسارة، ولكن دعونا نقدم أقصى ما عندنا في التدريبات، والمباريات، وأن نلعب من أجل شعار النادي وكبريائنا.