الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دي خيا: دعونا نلعب من أجل شعار «اليونايتد» والكبرياء

دي خيا: دعونا نلعب من أجل شعار «اليونايتد» والكبرياء
14 أغسطس 2022 17:45

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توخيل.. تحقيق انضباطي!
أنتوني يترك الباب مفتوحاً أمام «اليونايتد»


أكد ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن زملاءه بالفريق يعملون بكد لنسيان بدايتهم المرعبة للموسم.
وتراجع مانشستر يونايتد لقاع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في آخر 30 عاماً بعد الخسارة المحرجة برباعية نظيفة أمام برينتفورد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا»، حتى المدرب إريك تين هاج شكك في تعطش لاعبيه للفوز عندما كان يبحث عن أسباب الخسارة في أول مباراتين بالموسم.
وواجه دي خيا كاميرات التليفزيون للاعتذار عن تسببه في تلقي الفريق أول هدفين أمام برينتفورد.
وبعدها بفترة تحدث دي خيا للموقع الرسمي للنادي، وتعهد بأن كل اللاعبين سيقاتلون من أجل قلب الأمور- بداية من مباراة ليفربول التي تقام 22 أغسطس الجاري.
وقال الحارس الإسباني: لأكون صريحا الوضع صعب، مازال الوقت الحالي صعباً، أقول هذا في أوقات كثيرة، ولكنني أعرف اللاعبين، والكل يعمل بكد، وأنا أعمل بكد، المدرب يعمل بكد، لذلك هذه هي البداية، وقمنا بتغيير كبير وهذه مجرد المباريات الأولى، نحن بحاجة
للتحسن كثيراً، وأن نستمع لما يريده المدرب، وبالطبع علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات، ولا يهم من نواجهه، يجب أن نستعد للمباراة بشكل جيد للغاية، لدينا أسبوع طويل.
وقال: بالطبع ستكون مباراة صعبة، بعد هذه الخسارة، ولكن دعونا نقدم أقصى ما عندنا في التدريبات، والمباريات، وأن نلعب من أجل شعار النادي وكبريائنا.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
دي خيا
ليفربول
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©