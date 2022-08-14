مورينيو وساري يشعلان «ديربي روما» مبكراً!



مراد المصري (دبي)



بدأت شرارة المنافسة الأزلية في ديربي روما، بين فريقي العاصمة روما ولاتسيو مبكراً مع ضربة بداية الموسم الجديد للدوري الإيطالي، رغم أن مواجهة الديربي ستقام نوفمبر المقبل، بعدما تبادل مدربا الفريقين جوزيه مورينيو وماوريسيو ساري الأحاديث في المؤتمرات الصحفية.

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما اعتبر أن جاره في المدينة لاتسيو أنفق أموالاً خلال الصيف بصرف 39 مليون يورو على لاعبين جدد، في الوقت الذي اعتمد فيه «الذئاب» على صفقات محدودة دون صرف كبير، وأن فريقه ليس مرشحاً لفوز بلقب «الكالشيو».

ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو رد على «السبيشل وان» موضحاً أن فريقه لم ينفق الأموال، ولكنه استثمر في اللاعبين الشباب وأن روما من أنفق الأموال وأن احتلال «الذئاب» المركز الثاني سيكون خيبة أمل لهم، في رسالة مبطنة لوضع الضغوط عليهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتبادل فيها المدربان هذا النوع من التراشق الكلامي، حيث اعتبر ساري مؤخراً أنه شق طريقه بشكل أكثر صعوبة، بعدما بدأ مسيرته التدريبية من فئات الهواة وحقق نجاحات وفق قدرات لاعبيه، فيما بدأ مورينيو مشواره مع برشلونة واستثمر جودة اللاعبين خلال مسيرته.

وسبقت مواجهة الديربي في مرحلة الإياب من الموسم الماضي اعتراض مورينيو على حصول منافسه على فترة راحة أكبر، وقال وقتها: بينما نلعب بنفس اللاعبين يومي الخميس والأحد سيقضي لاعبو لاتسيو الليلة في تدخين السجائر مع ساري، بالإشارة لكثرة تدخين المدرب الإيطالي.

رد ساري بشكل ساخر وقتها، وقال: نكتة مورينيو عن السيجارة؟، لقد أقلعت عن التدخين لعدة أيام!

وعندما أعلن روما التعاقد مع مورينيو الصيف الماضي احتفلت الجماهير برسمه على جدارية تظهره على متن دراجة نارية، وعند إعلان لاتسيو عن تعيين ساري قامت جماهير الفريق برسم وجه المدرب وهو ينفخ دخان سيجارته ويغطي معالم مدرب «الذئاب».