انطلاق برنامج معايشة وفد «ناشئي أبوظبي» في سيتي



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت أنشطة برنامج معايشة وفد ناشئي أندية أبوظبي الذي يقام ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي وسيتي جروب، بمشاركة 16 لاعباً يمثلون فرق المراحل العمرية (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة) تحت 16 سنة.

وشهد البرنامج فور وصول الوفد إلى مدينة مانشستر بداية أولى مراحله، حيث تابع المشاركون مباراة مانشستر سيتي وبورنموث ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز ومن ثم خوض حصة تدريبية في أكاديمية مانشستر سيتي، ويتضمن برنامج المعايشة الذي يستمر لعشرة أيام أنشطة حافلة ومتنوعة، حيث يجري الوفد ضمن برنامج اليوم الثالث حصة تدريبية صباحية ومن ثم زيارة استاد الاتحاد ومتجر مانشستر سيتي، ويخوض في اليوم الرابع مباراة مع فريق أكاديمية مان سيتي، وفي اليوم الخامس سيكون هناك زيارة لمركز اختبارات الدوري الإنجليزي ومن بعدها حصة تدريبية مسائية، وفي اليوم السادس حصص تدريبية بإشراف مدربي أكاديمية مان سيتي، فيما يتضمن اليوم السابع حصة تدريبية صباحية وتعريف الناشئين بتمارين الأحمال المناسبة للاعبي كرة القدم، وفي اليوم الثامن يتضمن حصة تدريبية صباحية ومن ثم زيارة متحف كرة القدم، في حين سيخوض الوفد المشارك في اليوم التاسع مباراة امام بلاكبيرن روفرز، كما سيشمل اليوم العاشر جولة ميدانية ومباراة ضد فريق كوريانثنزيت، ومن بعدها جلسات استشفائية ومن ثم حصة تدريبية مسائية ثم العودة إلى أبوظبي.

ويأتي برنامج المعايشة ضمن أولويات مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه المتواصل لدعم مسيرة كرة القدم في أندية أبوظبي بخبرات المدارس الكروية المتقدمة عالمياً، ورفدها بتجارب تساهم في تعزيز قواعد النجاح لمنظومة الأكاديميات الكروية والمراحل العمرية لأندية أبوظبي.

الجدير بالذكر أن وفد اللاعبين المشاركين في برنامج المعايشة يضم كلاً من: عبد الرحمن عمر، سهيل خميس، محمد الياس، راشد سالم، جاسم راشد (الجزيرة)، عبدالله راشد، بطي عاشور، حمد عبد الرحمن، سالم طارق، خالد عبيد (العين)، عمر أحمد، راشد عبد الله، سيف مبارك، عبد الرحمن يوسف (الوحدة)، ربيع علي (الظفرة)، حامد خالد (بني ياس).