باتيرنوستر.. «إصابة الرأس» و«كسر الترقوة»



ميونيخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإيطالي للدراجات أن ليتيزيا باتيرنوستر، تعرضت لإصابة في الرأس وكسر في عظمة الترقوة، إثر تصادم قوي خلال منافسات الدراجات على المضمار في بطولة أوروبا متعددة الرياضات المقامة حالياً في ميونيخ.

وذكر الاتحاد في بيان أن بطلة العالم باتيرنوستر قضت الليلة في المستشفى، كما أعلنت باتيرنوستر نفسها عن التطورات عبر تطبيق «إنستجرام».

وقالت باتيرنوستر «23 عاماً: «تعرضت لكسر في الترقوة في ثلاثة أجزاء، وإصابة في الرأس، أحاول الابتسام والتفكير بشأن أهدافي المقبلة».

وأوضح الاتحاد في بيانه أن باتيرنوستر لا تتذكر تفاصيل الحادث، لكنه أضاف «هذا أمر طبيعي في هذه الحالات».

وكانت باتيرنوستر من بين خمس متنافسات تعرضن لتصادم في المراحل الأولى من المنافسات، وتلقت العلاج على المضمار لمدة نحو 20 دقيقة قبل أن تنقل إلى المستشفى.