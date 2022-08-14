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الرياضي

هوركاش وبوستا.. «نهائي الألف نقطة»

هوركاش وبوستا.. «نهائي الألف نقطة»
14 أغسطس 2022 12:39

 
مونتريال (أ ف ب) 

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تخطى البولندي هوبرت هوركاش بدايته الصعبة، ونجح في إقصاء النرويجي كاسبر رود من الدور نصف النهائي لدورة مونتريال الألف للماسترز في التنس، ليواجه على اللقب الإسباني بابلو كارينيو بوستا.
واحتاج هوركاش المصنف ثامناً في الدورة الى ساعتين، للفوز على رود الرابع 5-7 و6-3 و6-2، لكن المجهود الذي بذله أقل بكثير مما مرَّ به كارينيو بوستا، في مواجهته مع البريطاني دانيال إيفانز، حيث خاض ثلاث ساعات قبل الفوز 7-5 و6-7 و6-2.
وكان بإمكان كارينيو بوستا حسم الأمور لمصلحته في المجموعة الثانية، لكنه عجز عن الفوز بنقطة الفوز خلال الشوط الفاصل، ما اضطره لخوض مجموعة ثالثة سيطر عليها بشكل تام، مستفيداً من كثرة الأخطاء المزدوجة التي ارتكبها إيفانز على إرساله.
وسيخوض كارينيو بوستا النهائي الأول له في دورات الألف نقطة للماسترز، وفي حال فوزه الأحد سيصبح أول غير مصنف يفوز بلقب الدورة الكندية منذ الأرجنتيني جييرمو كاناس عام 2002.
وفي المواجهة الأخرى، كان رود اللاعب الأعلى تصنيفاً المتبقي في الدورة، بعد خروج المصنف أول الروسي دانييل مدفيديف والمصنف ثانياً الإسباني كارلوس ألكاراس، والمصنف ثالثاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الثاني، في أول اختبار لهم في الدورة بما أنهم كانوا معفيين من خوض الدور الأول.
لكن مشوار النرويجي انتهى أمام هوركاش الذي حقق 47 ضربة ناجحة، بينها 18 إرسالاً ساحقاً، ليبلغ النهائي الثاني له في دورات الألف نقطة للماسترز، بعد ميامي 2021 حين توج باللقب.

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