«فريق الإمارات» يختار 8 دراجين لجولة إسبانيا



أبوظبي (الاتحاد)



اختار فريق الإمارات تشكيلة تضم 8 دراجين للمشاركة في جولة إسبانيا التي تعد آخر الجولات الكبرى هذا العام، وتنطلق من أوترخت في هولندا يوم 19 أغسطس الجاري، قبل التوجه جنوباً إلى إسبانيا، انتهاءً بالعاصمة مدريد 11 سبتمبر المقبل، بعد مسار إجمالي بطول 3280 كم.

ويشارك فريق الإمارات في جولة إسبانيا بتشكيلة دينامية تضع الفوز نصب أعينها في اختصاصات متعددة، حيث يتولى جواو ألميدا مهمة الفوز بالتصنيف العام، بينما سيقود زميله باسكال أكرمان سباقات السرعة، وتشهد الجولة المشاركة الأولى للإسباني الشاب خوان أيوسو «19 عاماً»، وهو أصغر دراج يشارك في الجولة هذا العام.

وقال جواو ألميدا: مشاركتي هي الأولى في جولة إسبانيا، وأتطلع إلى انطلاقها، ولم أكن في أفضل حال خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك تمكنت من تقديم أداء قوي، وتحقيق نتيجة متقدمة في جولة بورجوس، بما في ذلك فوزي في المرحلة النهائية، الأمر الذي عزز ثقتي بنفسي وبقدراتي، وأشعر أنني في حال أفضل الآن، وعلى ثقة من قدرتنا على حصد إنجازات بارزة في الجولة بفضل تشكيلتنا القوية.

وأضاف: من الصعب أن أتوقع مجريات السباقات، وأهدافنا أكثر وضوحاً مرحلة تلو الأخرى، خاصة أن مسار الجولة سيكون طويلاً، انطلاقاً من أوترخت، وانتهاء في مدريد، وأتطلع إلى خوض هذه التحديات.

ويتولى مدير فريق الإمارات ماتين فرنانديز «إسبانيا» قيادة تشكيلة الفريق، إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان «سلوفينيا» ومانويل موري «إيطاليا»، وتتضمن التشكيلة ثمانية دراجين، هم الألماني باسكال أكرمان، والبرتغالي جواو ألميدا، والإسباني خوان أيوسو، والأميركي براندون ماكنالتي، والكولومبي سيباستيان مولانو، والبرتغالي إيفو أوليفييرا، والسلوفيني يان بولانك، والإسباني مارك زولر.