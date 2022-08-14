الوصل يخوض «3 وديات»



مراد المصري (دبي)



دشن الوصل المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد، بالتدريبات في ملعبه، عقب العودة من المعسكر الخارجي في هولندا، والذي سبقه المران في دبي أيضاً، وذلك مع بدأ العد التنازلي لضربة بداية «دوري أدنوك للمحترفين» مطلع سبتمبر المقبل.

ويجهز الوصل خوض ثلاث وديات، خلال الفترة المقبلة، بإقامة مباراتين مع فريقين محليين، حيث توجد اتصالات مع اتحاد كلباء وبني ياس، إلى جانب فريق خليجي، من أجل مواصلة رفع الجاهزية البدنية والوصول إلى النسق الفني اللازم قبل بداية المواجهات الرسمية.

وشهدت التدريبات مشاركة نجوم «الإمبراطور» بالكامل، يتقدمهم عمر عبد الرحمن «عموري»، الذي انتشرت شائعات حوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يظهر في التدريبات بجاهزية ومعنويات مرتفعة، كما شارك فابيو ليما الذي يواصل رحلة العودة لكامل لياقته بعد الإصابة التي أبعدته عن النصف الثاني من الموسم الماضي.