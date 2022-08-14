عجمان يختتم معسكر صربيا بالخسارة أمام الإمارات



دبي (الاتحاد)



اختتم عجمان معسكر الإعداد في صربيا تأهباً للموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بالخسارة أمام الإمارات 2-3، حيث يستعد الأخير بدوره لخوض ضمن دوري الدرجة الأولى.

من جهته، أعلن نادي الإمارات التعاقد مع الكولومبي جادير كينيو، ليكون ثالث لاعب أجنبي في قائمة «الصقور»، لمدة موسم قابل للتجديد، وجرت مراسم توقيع العقد في المركز الرياضي مقر معسكر الفريق في صربيا، بحضور عبد الله العاجل مشرف عام الفريق، ورئيس البعثة، وهادف سيف مدير الفريق، وجاء التعاقد بعد مشاورات مع الجهاز الفني، وحسب رؤية المدرب الفنية، وقام اللاعب بإجراء الفحص الطبي واجتازه بنجاح.

وقال هادف سيف إن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، والإدارة برئاسة يوسف عبد الله البطران، وأعضاء مجلس يسعون بكل السبل لتوفير عناصر النجاح للفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع لاعبين أكفاء لمساعدة الفريق في مسيرته المقبلة، والمجلس لا يألو جهداً في دعم الفريق وتحقيق الاستقرار، وذلك من أجل توفير مناخ جيد لحصد النتائج الإيجابية التي تنتظرها الجماهير، وطالب عشاق «الصقور» بمساندة الفريق الموسم المقبل الصعب، حيث قامت الإدارة بتجديدات في الفريق للوصول إلى الهدف المنشود، وهو إسعاد محبيه وجماهيره.

من جانبه، عبر الكولومبي جادير عن سعادته الغامرة بانضمامه إلى نادي الإمارات، ويأمل أن يوفق مع «الصقور» في المشوار المهم والصعب في دوري الدرجة الأولى، وتمنى أن يسهم مع باقي اللاعبين، في إدخال البهجة والسعادة لمحبي ومتتبعي الأخضر، وأن يكون عند حسن ظن إدارة النادي، والمساهمة في الحصول على المراكز المتقدمة.