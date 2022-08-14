«سانتين».. ليس هناك أفضل من ذلك



محمد حسن (دبي)



انتزع مهر جودلفين «سانتين» بإشراف بريندان والش وقيادة تايلر جافاليون لقب سباق ارلينجتون مليون لمسافة 9 فيرلونج، الذي أقيم بمضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي الأميركية.

ونجح المهر المنحدر من الفحل «ديستورتد هيومر» في أكمال ثنائية بسباقات الفئة الأولى، حيث كان قد فاز على نفس المسافة بلقب سباق تيرف كلاسيك ضمن حفل كنتاكي ديربي.

وعلى الرغم من أن «سانتين» خرج من البوابة منحرفاً جهة اليمين، ولكنه سرعان ما استعاد اتزانه وركض بالمركز الثالث الى الجهة الخارجية، وليس بعيداً عن «فيلد باس» و«سموث لايك ستريت».

وتمكن من قيادة السباق سريعاً ونجح في تعزيز صدارته في المراحل الأخيرة إلى أن عبر خط النهاية متقدماً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «سموث لايك ستريت»، الذي سبق أن حل أيضاً بالمركز الثاني خلف «سبيس بلوز» في بريدرز كب مايل العام الماضي، وجاء من بعده بفارق كبير يناهز الستة أطوال «ساكريد لايف» بالمركز الثالث.

وقال المدرب بريندان والش: «بعد مشاهدة سباق بيفرلي دي ستيكس في وقت مبكر من الحفل، لم نشعر بحاجة للبقاء بعيداً عن الصدارة، وفي اعتقادي أن الفارس تايلر قاد سانتين بشكل ممتاز».

«شارك سانتين في يوم الديربي، وعاد مجدداً في هذا السباق، وحتى الآن ما زال يفتقر إلى الخبرة، ولكن كانت لدينا قناعة راسخة أنه جواد من طراز خاص، وفي ظني أنه بدأ في إظهار ذلك الآن؛ حيث تمكن من التغلب على جواد رفيع للغاية ممثلاً في سموث لايك ستريت، وليس هناك أفضل من ذلك».