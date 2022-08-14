تقسيمة العين تحت أنظار مدرب «الأبيض»



العين (الاتحاد)



أقام الأوكراني سيرجي ريبوف مدرب العين، تقسيمة داخلية بين لاعبي «الزعيم»، على طريقة «الوديات»، إلا أنها بطابع «الرسميات»، وجاء اللقاء بين «البنفسج» و«الأبيض»، قوياً، وانتهت المباراة التي جرت من ثلاثة أشواط، بواقع نصف ساعة لكل منها بالتعادل 3-3، وسجل أهداف «البنفسج» كايو كانيدو في الدقيقتين 8 و64، ولابا كودجو في الدقيقة 39، بينما أحرز أهداف «الأبيض»، فلاح وليد في الدقيقة 18، وجوناتاس دي سانتوس في الدقيقة 56، وعمر سعيد في الدقيقة 61، وحضر اللقاء «الودي» الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخبنا الأول، وذلك خلال جولته التفقدية لمعسكرات الأندية في النمسا.

وقال عبدالله علي مشرف فريق العين، إن الجهاز الفني يسعى دائماً للتأكيد على أهمية الحصص التدريبية وترسيخ فكرة أن المواجهات الودية، جزء من البرامج التدريبية، وفضل ريبروف إجراء تعديل على برامج المباريات الودية، بإلغاء مواجهة أمس وتعويضها بتقسيمة داخلية، في تحدٍ خاص بين لاعبي الفريق «الأبيض» و«البنفسج»، وسط أجواء حماسية غلبت علبها روح التحدي والندية.

وأضاف: تضمنت التعديلات على المواجهات الودية أيضاً أن يخوض العين يوم الأربعاء المقبل، مباراتين وديتين في اليوم نفسه، إذ يواجه رييد المنتمي لدوري الدرجة الأولى النمساوي في الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت أبوظبي، في حين يواجه راكا براتيسلافا، السلوفاكي المنتمي لدوري القسم الثاني، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وبعدها يؤدي الفريق 6 حصص تدريبية في النمسا، قبل العود ة إلى الدولة، لتكملة برنامجه الإعدادي في محلياً، قبل انطلاقة الدوري، والذي من المقرر أن يودي خلاله 3 مباريات ودية.