الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تقسيمة العين تحت أنظار مدرب «الأبيض»

تقسيمة العين تحت أنظار مدرب «الأبيض»
14 أغسطس 2022 11:45

 
العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
28 فريقاً و6 مراحل عمرية في بطولة «أبوظبي الرياضي»
مبادرة «حب الأزرق» تعيد الحيوية إلى «العميد»


أقام الأوكراني سيرجي ريبوف مدرب العين، تقسيمة داخلية بين لاعبي «الزعيم»، على طريقة «الوديات»، إلا أنها بطابع «الرسميات»، وجاء اللقاء بين «البنفسج» و«الأبيض»، قوياً، وانتهت المباراة التي جرت من ثلاثة أشواط، بواقع نصف ساعة لكل منها بالتعادل 3-3، وسجل أهداف «البنفسج» كايو كانيدو في الدقيقتين 8 و64، ولابا كودجو في الدقيقة 39، بينما أحرز أهداف «الأبيض»، فلاح وليد في الدقيقة 18، وجوناتاس دي سانتوس في الدقيقة 56، وعمر سعيد في الدقيقة 61، وحضر اللقاء «الودي» الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخبنا الأول، وذلك خلال جولته التفقدية لمعسكرات الأندية في النمسا.
وقال عبدالله علي مشرف فريق العين، إن الجهاز الفني يسعى دائماً للتأكيد على أهمية الحصص التدريبية وترسيخ فكرة أن المواجهات الودية، جزء من البرامج التدريبية، وفضل ريبروف إجراء تعديل على برامج المباريات الودية، بإلغاء مواجهة أمس وتعويضها بتقسيمة داخلية، في تحدٍ خاص بين لاعبي الفريق «الأبيض» و«البنفسج»، وسط أجواء حماسية غلبت علبها روح التحدي والندية.
وأضاف: تضمنت التعديلات على المواجهات الودية أيضاً أن يخوض العين يوم الأربعاء المقبل، مباراتين وديتين في اليوم نفسه، إذ يواجه رييد المنتمي لدوري الدرجة الأولى النمساوي في الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت أبوظبي، في حين يواجه راكا براتيسلافا، السلوفاكي المنتمي لدوري القسم الثاني، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وبعدها يؤدي الفريق 6 حصص تدريبية في النمسا، قبل العود ة إلى الدولة، لتكملة برنامجه الإعدادي في محلياً، قبل انطلاقة الدوري، والذي من المقرر أن يودي خلاله 3 مباريات ودية.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
منتخب الإمارات
رودولفو أروابارينا
لابا كودجو
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©