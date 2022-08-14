«مرشد» يطمح لكأس الوثبة في سان سباستيان



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني غداً «الاثنين»، سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 10 آلاف يورو.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر 8 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «مرشد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي موريسون، وقيادة ترولي دو بريفو، الذي يطمح إلى اللقب.

وينافس على اللقب «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون، و«يونايتد سبيريت» لجاي نيفيز، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة سي ميريل، و«جاكادي دو كروات» لسلمان العبد الغني، بقيادة كوتريز فال.

من جهة أخري، تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحدي سباق بري دولا افهار لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، بمضمار فيشي الفرنسي.

ويجتذب السباق البالغ جائزته 18 ألف يورو (7) خيول، تتقدمها خيول ياس ممثلة في «مجدي» بقيادة جاري سانشيز، و«نجيب» بقيادة مايكل فورست، وكلاهما من نسل «مهاب»، بإشراف فردريك سانشيز، إلى جانب «واصف» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون.

ومن الخيول الطامحة للقب «جامايكا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة ماتياس لورون، و«جاويد» بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية.