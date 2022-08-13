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الرياضي

مبابي: عدم اهتمام اللاعبين للفوز بالكرة الذهبية كذبة كبيرة

مبابي: عدم اهتمام اللاعبين للفوز بالكرة الذهبية كذبة كبيرة
13 أغسطس 2022 23:00

برلين (د ب أ) 

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وصف الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، ما يقال عن عدم اهتمام اللاعبين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، بالكذبة الكبيرة، مشيراً إلى أنه يعتبر مواطنه كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني منافسيه الرئيسيين في جائزة العام الحالي.
وتم اختيار مبابي، أمس الجمعة، من ضمن القائمة المختصرة والمكونة من 30 لاعبا لاختيار أفضل لاعب في العالم، حيث سجل 39 هدفاً في كل البطولات في الوقت الذي فاز فيه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.
ولم ينجح أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في معادلة رقم مبابي في المساهمات التهديفية (60 هدفا) خلال موسم 2021 - 2022، رغم كون زميله في المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة، المرشح الأوفر حظا في التتويج بالجائزة بعدما ساعد ريال مدريد على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني.
وفي مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول»، اعترف مبابي، الذي دعم مواطنه بنزيمة للفوز بالجائزة في وقت سابق، بأنه لديه رغبة شديدة في الفوز بالجائزة.
وأضاف: «لقد كنت دائما أرغب في فعل ذلك، بدون تقييد أحلامي، أرغب في الفوز بالجائزة ولا أمانع في الاعتراف بذلك».
وتابع مبابي: «إنها كذبة كبيرة أن لا يهتم لاعب كرة القدم بالفوز بالكرة الذهبية، لا يمكن قول ذلك»، وبسؤاله عن الثلاثة الأوائل من وجهة نظره قال مبابي: «بالنسبة لي بنزيمة وماني وأنا». 

مبابي
كيليان مبابي
الكرة الذهبية
كريم بن زيمة
ساديو ماني
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