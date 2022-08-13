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الرياضي

أنشيلوني: ريال مدريد آخر محطاتي قبل الاعتزال

أنشيلوني: ريال مدريد آخر محطاتي قبل الاعتزال
13 أغسطس 2022 22:30

مدريد (أ ف ب) 

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال، وذلك في مقابلة صحفية نُشرت السبت.
وفاز أنشيلوتي (63 عاماً) ببطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وقاد ريال مدريد العام الماضي إلى الظفر بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية معه.
وينتهي عقد الإيطالي في سانتياجو بيرنابيو، خلال فترته الثانية في العاصمة الإسبانية، في يونيو 2024.
وقال أنشيلوتي لصحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية: «هذه المرحلة في ريال مدريد ستُنهي مسيرتي. بعد لوس بلانكوس، سأتقاعد».
وأضاف «حتى سنوات قليلة مضت، كانت الأولويات تقنية وتكتيكية، والآن، تغزوني العلاقات الإنسانية، ومعرفة الآخرين، والمواجهة مع الأجيال الجديدة».
وتابع أن «ريال هو الأفضل في كرة القدم. من المنطقي أن نتوقف بشكل كامل بعد هذه التجربة».
وكان أنشيلوتي قال في مايو الماضي إنه من المحتمل أن ينهي مسيرته مع ريال. وأردف حينها لمنصة «برايم فيديو» قائلاً «إذا احتفظ ريال مدريد بي هنا لمدة 10 سنوات، فسوف أُدرّب لمدة 10 سنوات».
وأضاف «أود قضاء بعض الوقت مع أحفادي والذهاب في إجازة مع زوجتي، فهناك أشياء كثيرة أهملتها وقد أكذب لفعلها».
ويبدأ فريق أنشيلوتي الأحد حملة الدفاع عن لقيه في الدوري الإسباني أمام ألميريا العائد حديثاً إلى الأضواء. 

ريال مدريد
كارلو انشيلوتي
الدوري الإسباني
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