لايبزج.. «عثرة جديدة»!



ميونيخ (أ ف ب)

مع عودة ابن النادي الضال تيمو فيرنر بعد موسمين مع تشيلسي الإنجليزي وإيجاده الطريق إلى الشباك، واصل لايبزج تعثره بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه كولن 2-2، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني في كرة القدم.

وبعد مرحلتين من «البوندسليجا»، أضاع لايبزج الساعي إلى منافسة بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند على البطولة المحلية، أربع نقاط ليقبع في المركز الحادي عشر مع نقطتين، فيما حلّ كولن ثانياً مع أربع نقاط، في انتظار مباراة الفريق البافاري الأحد أمام فولفسبورج.

وفي ظهوره الأول مع لايبزج، افتتح فيرنر التسجيل لفريقه القديم الجديد في الدقيقة 36 من المباراة التي دخلها أساسياً.

وكان فيرنر أفضل هداف في تاريخ لايبزج (95 هدفاً في 159 مباراة قبل عودته) قد سجل 78 هدفاً خلال حقبته الأولى، وأدرك فلوريان ديتس التعادل لكولن بعد أربع دقائق (40).

وأكمل لايبزج المباراة منقوصاً، بعد طرد لاعبه المجري دومينيك سوبوزلاي بالبطاقة الحمراء (45+1)، غير أن النقص العددي لم يؤثر على الفريق في الشوط الثاني، فتقدّم مجدداً عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو (56).

غير أن الرياح لم تجر بما تشتهي سفن أصحاب الأرض، فكان التعادل غير المرغوب بالنيران الصديقة عندما سجّل الكرواتي يوسكو جفارديول هدفاً عكسياً في الدقيقة 72.

وعلى غرار لايبزج، فشل باير ليفركوزن أيضاً في تحقيق فوزه الأول في الدوري الألماني، بخسارته على أرضه أمام أوجسبورج 2-1.

وهذه هي الخسارة الثانية توالياً لليفركوزن الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، بعدما مني بهزيمة افتتاحية بهدف نظيف أمام دورتموند الأسبوع الماضي.

وافتتح أوجسبورج التسجيل عن طريق الفنلندي فردريك ينسن (15)، قبل أن يدرك التشيلي تشارلس أرانجيس التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43. غير أن الضيوف حسموا المباراة لصالحهم في الدقيقة 82 بهدف أندري هاهن.

وبهذه الخسارة، بقي ليفركوزن في المركز السابع عشر ما قبل الأخير مع صفر نقطة، فيما بات أوغسبروغ تاسعاً مع ثلاث نقاط.

وفي مباريات أخرى، تعادل فيردر بريمن مع شتوتجارت 2-2، وهرتا برلين مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، فيما فاز هوفنهايم على بوخوم 3-2.