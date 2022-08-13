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الرياضي

داماتو.. «صائدة الذهب»

داماتو.. «صائدة الذهب»
13 أغسطس 2022 19:35

 
ميونيخ (د ب أ) 

حصلت آسيا داماتو على الميدالية الذهبية الثانية خلال 48 ساعة، حينما قادت بلادها إيطاليا للفوز في منافسات الجمباز للفرق، ضمن منافسات بطولة أوروبا متعددة الرياضات المقامة حالياً في مدينة ميونيخ الألمانية.

ونجحت داماتو في تحقيق الفوز بالميدالية، بعدما تعاونت مع صاحبة الميدالية البرونزية في المنافسات الفردية مارتينا ماجيو وجيورجيا فيلا وأليس داماتو وأنجيلا أندريولي، لتحقق إيطاليا الفوز باللقب للمرة الثانية منذ عام 2006. 

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وحصل الفريق الإيطالي، الذي تألق في التصفيات يوم الخميس الماضي، 163ر165 نقطة ليفوز على نظيره البريطاني بقيادة أليس كنسيلا الحاصلة على الميدالية الفضية بتحقيقها 164ر164 نقطة.

وحققت ألمانيا ، الدولة المضيفة ، أول ميدالية أوروبية لها على الإطلاق، بحصولها على الميدالية البرونزية برصيد 430ر158 نقطة.
وتستمر منافسات السيدات بنهائيات الأجهزة الأربعة يوم الأحد قبل بدء منافسات الرجال يوم الخميس.

إيطاليا
الجمباز
ألمانيا
ميونيخ
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