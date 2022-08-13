الإمارات تحصد «الميدالية السابعة» في «التضامن الإسلامي»



أحمد جمال الدين (قونية)

أضاف يوسف ميرزا دراج منتخبنا ميدالية برونزية جديدة للإمارات، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها قونية التركية حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة.

ونجح ميرزا في اقتناص الميدالية الثانية بالنسبة له، في سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم، بعد ذهبية سباق النقاط بمسابقة المضمار، لترتفع حصيلة الإمارات من الميداليات في الدورة إلى 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لمنتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم.

وشهد سباق الطريق الفردي العام لمسافة 130 كيلومتراً نفس النتيجة للمراكز الثلاث الأولى بزمن 02:58:08 ساعة، وشارك فيه 6 دراجين من منتخبنا، وهم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري، وخالد المعيوف، وسيف الكعبي، ووليد النقبي، بينما شارك منتخب السيدات بـ 3 لاعبات في سباق الفردي العام للطريق لمسافة 100 كم، وهن صفية الصايغ، وشيخة عيسى، وزهرة حسين، وحقق جميع الدراجين نتائج طيبة.



وأكد يوسف ميرزا على قوة السباق والتحدي، بعد انتهاء سباق المضمار، وقال: خضنا مسابقتي المضمار والطريق، بنفس الدراجين تقريباً، وكنا نرغب في زيادة «الغلة» من الميداليات، وانتهى السباق بنفس الأزمنة للثلاثة مراكز الأولى التي تحققت، وتمت العودة إلى تقنية «الفوتوفينيش»، نظراً لصعوبة تحديد الميداليات الثلاث، الأمر الذي يعكس قوة المسابقة وقوة أداء المشاركين، وأراها «برونزية» بطعم «الذهبية»، وقدمنا جميعاً ما لدينا، وأتقدم بالشكر إلى جميع اللاعبين واللاعبات، بعد أن قدموا مستويات مشرفة في جميع السباقات طوال الدورة، وأيضاً اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد الدراجات الهوائية، وجميع أعضاء الوفد المشارك الذين جعلوا مشاركتنا في الحدث أسهل.

ومن جانبه، حقق الرباع أحمد مصطفى نتائج طيبة في مشاركته بمسابقة وزن 81 كجم، محققاً 225 كجم في المجموع العام، بعد أن رفع 120 كجم و125 كجم في «النتر»، و95 كجم و100 كجم في «الخطف».

وأنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي منافسات وزن 67 كجم بنتيجة مميزة، بعد تحطيم رقمه في الرفعات بزيادة 8 كجم عن رقمه السابق في بطولة آسيا للشباب بأوزبكستان، حيث حقق محاولتين موفقتين في «النتر» بواقع 115 و120 كجم،

وقدم الشيخ خالد منتصر القاسمي أداءً متميزاً في المسابقة، رغم أنه ثاني أصغر لاعب في قائمة المشاركين الـ 13 من جميع الدول، وقال: سعيد بالرقم الأفضل مقارنة بما سجلته منذ 3 أسابيع في البطولة الآسيوية، والمشاركة الحالية بمثابة محطة ودفعة قوية في المنافسات والاستحقاقات القادمة.

وأبدى حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات سعادته بالأداء المتميز الذي قدمه الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي، واستمراره في تحطيم أرقامه مشاركة تلو الأخرى، بعد خوض بطولة آسيا للشباب والناشئين، مؤكداً ثقته في جميع المشاركين في الدورة، سواءً أحمد مصطفى ضمن فئة الشباب، ومي المدني وعلياء البستكي ضمن منافسات السيدات.

على صعيد آخر، يشارك منتخب السباحة اليوم بكل من مهرة الشحي ومها الشحي «100 متر حرة»، وسالم غالب «200 متر حرة»، وميرة الشحي «50 متر فراشة».

ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بمسابقة الاسكيت، ويمثلنا «الثنائي» سيف بن فطيس ومحمد حسين، كما تختتم الرباعة مي المدني مشاركة منتخب رفع الأثقال بمسابقة وزن 71 كجم.

ويصل غداً «الأحد» إلى قونية منتخب الكاراتيه، ويضم مروان المازمي، وخليفة العبار، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد، وأحمد الحضرمي، ومحمد جاسم، وسليمان الملا، وحوراء العجمي، وفاطمة خصيف.

والتقت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، بالشيخ جابر ثامر الأحمد الصباح عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس الوفد الكويتي على هامش «التضامن الإسلامي» وحضر اللقاء فاطمة حياة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومدير الوفد الكويتي بالدورة، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأطلق الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي لجنة اللاعبين تحت مظلته، والتي ستشكل إضافة في إيصال أصوات اللاعبين والمطالبة بكافة حقوقهم في المشاركات بالدورات الإسلامية، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة السعودي رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.