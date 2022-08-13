ميلان يطارد «النجمة الثانية» بـ 114 جنسية



مراد المصري (دبي)



كشفت تقارير إيطالية عن أن المباراة الافتتاحية للدوري الإيطالي «الكالشيو»، بين ميلان وأودينيزي، في ملعب سان سيرو، تقترب من بيع التذاكر بالكامل، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى، منذ عام 2009، عندما شهدت الجولة الأولى لقاء «الديربي» في المدينة، وذلك مع تزايد الحماس عقب فوز «الروزنيري» باللقب الموسم الماضي.

وتشير تقارير المبيعات إلى بيع أكثر من 60 ألف تذكرة، والاقتراب من رفع ملعب سان سيرو شعار «كامل العدد»، اللافت أن الحضور الجماهيري سيكون متنوعاً من 114 جنسية مختلفة، حيث أشارت الإحصائيات إلى وجود 40 ألف مشترك هذا الموسم، فيما يتم بيع 30 ألف تذكرة عبر مختلف المنصات وتجاوزت الحجوزات 60 ألف تذكرة إلى الآن.

أبرز الجنسيات التي أقبلت على شراء التذاكر حسب الإحصائيات للحضور في مدرجات سان سيرو، إلى جانب إيطاليا كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وبولندا وبلجيكا.

الظاهرة الأخرى التي تشهدها المباراة الرسمية الأولى لميلان حامل لقب «الكالشيو»، هي نسبة المشجعين الشباب، حيث تم بيع أكثر من 12 ألف تذكرة لأشخاص تحت سن 20 عاماً، وسيبلغ متوسط عمر الجماهير على المدرجات 32 عاماً.

وسيكون التحدي الأبرز لميلان هذا الموسم، هو محاولة إحراز اللقب الـ 20 في الدوري الإيطالي، والحصول على النجمة الثانية على قميصه، حيث ينال كل فريق يحقق اللقب 10 مرات نجمة مقابلها، علماً أن يوفنتوس هو الوحيد الذي يحمل 3 نجوم بتحقيقه اللقب 36 مرة.

وأكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، عدم الاكتراث بما يقوله البعض عن تراجع قوة الفريق هذا الموسم، بسبب عدم القيام بانتقالات كبيرة، وقال: نحن ميلان القوى رأيت نفس النهج لدى لاعبي فريقي الذي قدموه الموسم الماضي، وهذا ما يجعلني أتطلع دائماً إلى الأمور بشكل إيجابي.