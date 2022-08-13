خالد الهنائي: معسكر الوحدة ناجح بـ «امتياز»

مصطفى الديب (أبوظبي)



وصف خالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة، معسكر «العنابي» الخارجي، المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الجديد بأنه ناجح بامتياز، وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: المعسكر حقق أهدافه، وكان رائعاً، خاصة على صعيد تعرف المدرب كارلوس كارفالهال على قدرات اللاعبين، وكذلك الوقوف على كيفية توظيف كل لاعب بالشكل الذي يتناسب مع مركزه وقدراته الفنية والبدنية والمهارية.

وأضاف: خاض الفريق مباريات ودية غاية في القوة، آخرها مواجهة اتحاد جدة السعودي، وانتهت بالتعادل 1-1، وكذلك لقاء الكويت الكويتي، وتفوق «أصحاب السعادة» 2-1، بالإضافة إلى مباراة بافوس القبرصي التي جاءت قوية للغاية، وانتهت بخسارة الفريق بـ «رباعية»، إلا أن الاستفادة كبيرة، خاصة أنها أمام فريق قوي للغاية، ومن الطراز الأوروبي المتميز، وقبلها لقاء أبها السعودي الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأضاف: «الوديات» أثبتت أن الوحدة جاهز بشكل كبير، وأن الفترة القادمة في أبوظبي تكمل الجاهزية بصورة أكبر لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد الهنائي أن هناك غيابات لمجموعة من اللاعبين المهمين، أمثال خليل إبراهيم، وعلاء زهير، ومحمود خميس، وبيمينتا، وعبد الرحمن صالح، والكربي، إلا أن الجهاز الفني تمكن من إيجاد البدائل المناسبة، والتأقلم مع الوضع، وتجهيز المجموعة الباقية من اللاعبين، ليكونوا على أهبة الاستعداد لانطلاق الموسم.

ووجه العضو المنتدب لنادي الوحدة، الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين على المجهودات الكبيرة في الفترة الماضية، وطالبهم بضرورة الاستمرار على نفس النهج والحماس من أجل بداية الموسم بقوة ومستوى يليق باسم وحجم نادي الوحدة.