«عطلتنا غير» يجمع 4000 مشارك في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعاليات النسخة الثامنة من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، التي انطلقت 17 يوليو الماضي بمشاركة ما يقارب من 4000 منتسب من الجنسين من 17 نادياً للفئات العمرية الأولى من 7 إلى 12 سنة، والثانية من 13 إلى 17 سنة، من خلال ما لا يقل عن 600 من البرامج والأنشطة والمسابقات الرياضية والترفيهية الثقافية وبطولات للألعاب الإلكترونية والمائية.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز هذه النسخة للبرنامج، الذي يعتبر من الفعاليات السنوية المهمة للمجلس، بما يعكس تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للاهتمام بالنشء وتنفيذ المبادرات التي تعود عليهم بالفائدة بما يتناسب مع فئاتهم العمرية والارتقاء بمواهبهم ومهاراتهم وإمكانياتهم لتكوين جيل قيادي ثقافي رياضي واعد.

وأشار إلى أنه تم إقامة البرنامج في الأندية المختلفة بالإمارة، بما أسهم في التسهيل على الأسر لانتساب أبنائهم في أقرب مركز مناسب لهم للحضور اليومي، مما أثرى البرنامج بشكل مميز بالتفاعل الكبير للمنتسبين وهو ما لمسناه في الزيارات والجولات التفقدية للأندية، كما شكر أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم للبرنامج التي تصب في صالح غرس روح التعاون والعمل الجماعي بين المنتسبين واكتشاف المواهب الناشئة في مختلف المجالات وتطوير مهاراتهم القيادية والرياضية وسعداء بنجاح نسخة العام الحالي، ونشكر جميع الجهات والمؤسسات المتعاونة مع المجلس والأندية.

بدوره، أشار سعيد علي العاجل القائم بمهام مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية: حققت الفعالية النجاح المطلوب والأهداف التي أقيمت من أجلها بالحماس الكبير من المنتسبين والتسابق بين الأندية من أجل إقامة الأنشطة المميزة دينياً ورياضياً وثقافياً وصحياً وترفيهياً على مدار الفترة التي أقيمت فيها النسخة الثامنة، كما تقدم بالشكر لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي قامت بالتغطية الإعلامية على مدار فترة الفعالية.

وأوضح أن التعاون بين لجنة البرنامج الصيفي مع اللجان بالأندية أسهم في الوصول إلى المنشود وإضفاء نوع من التنافس والحماس لاختيار الأنسب والأفضل خلال هذه النسخة التي ضمت أندية الشارقة، البطائح، الحمرية، الذيد، المدام، مليحة، اتحاد كلباء، خورفكان، دبا الحصن، الشارقة للشطرنج، الشارقة للشطرنج للفتيات، رياضات الدفاع عن النفس، الرياضات البحرية، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، الصقارين، نادي سيدات وادي الحلو. مؤكداً سيتم إقامة حفل رسمي للكشف عن الأندية الفائزة والمميزة للبرنامج، بناء على المعايير المعتمدة بحيث يتم إختيار المراكز الثلاث الأولى في الاندية الرياضية، ومثلهم من الأندية التخصصية وسيتم الإعلان عنه بعد انتهاء مرحلة التقييم النهائي.