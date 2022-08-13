بيريني وسكارستاين يصطادان الذهب



ميونيخ (د ب أ)



فاز بطلا البارالمبياد الإيطالي جياكومو بيريني والنرويجية بيرجيت سكارستاين بأول ميداليتين ذهبيتين في منافسات التجديف ببطولة أوروبا 2022 متعددة الرياضات المقامة في ميونيخ الألمانية، حيث حصدا ذهبيتي التجديف بزورق مجداف فردي للرجال والسيدات.

وحصل حامل اللقب الأوكراني رومان بوليانسكي، بطل العالم والبطل البارالمبي، على الميدالية الفضية، فيما حصد البريطاني بنيامين بريتشارد على الميدالية البرونزية.

وهيمنت سكارستاين على سباق السيدات، وحافظت على لقبها، لتضمه إلى ألقابها الأربعة في بطولة العالم والميدالية الذهبية الأولمبية، حيث تفوقت على الألمانية مانويلا دينينج والأوكرانية آنا شيريميت.