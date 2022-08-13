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الرياضي

اتحاد جدة يواجه «العدالة» بـ «حكام أجانب»

اتحاد جدة يواجه «العدالة» بـ «حكام أجانب»
13 أغسطس 2022 14:26

الرياض (د ب أ)
 

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تحديد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري السعودي

كشف تقرير إخباري أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تقدمت بأولى طلبات الأندية للحكام الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميّاً، بعد أن خاطبت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي، بطلب طواقم تحكيمية لأول مباراتين للفريق أمام العدالة والاتفاق.
وبحسب مصادر صحفية فإن «الطلب الاتحادي، لوصيف الموسم الماضي، شمل حكام فيديو (فار)، إضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي»، وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي قررت استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب دون سقف محدد.
ويخوض اتحاد جدة أولى مواجهاته أمام العدالة، 26 أغسطس الجاري، فيما يستضيف الاتفاق يوم 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الثانية، واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 65 نقطة من 30 مباراة. 

الدوري السعودي
اتحاد جدة
العدالة
الاتفاق
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