الإمارات يجدد عقد داسيلفا 3 مواسم



دبي (الاتحاد)



جدد نادي الإمارات رسمياً عقد اللاعب البرازيلي المقيم ليثري داسيلفا حتى 2025، وجرى التوقيع بمقر معسكر الفريق الإعدادي الحالي في صربيا، بحضور عبد الله العاجل مشرف عام الفريق ورئيس البعثة، وهادف سيف مدير الفريق الأول.

وتقدم عبد الله العاجل بالشكر إلى الإدارة برئاسة يوسف عبد الله البطران وأعضاء المجلس، حيث يحرص رئيس مجلس الإدارة على التواصل معهم يومياً، وكذلك مع المدرب والجهاز الإداري بصفة مستمرة ويومية، للاطمئنان على سير المعسكر، وتوفير الأجواء الإيجابية للفريق، والتي تساعد على تحقيق النجاح والأهداف .

وأوضح عبد العاجل أن تجديد عقد اللاعب، جاء حرصاً من إدارة النادي، لضمان استقرار فريق كرة القدم، والمحافظة على عناصر الفريق المؤثرة والمتميزة، خصوصاً أن داسيلفا قدم مواسم متميزة مع «الصقور»، ويعتبر من اللاعبين المهمين وأصحاب الخبرة، وهو يشكل محوراً مهماً لفريق كرة القدم، كما تلقى في الفترة الأخيرة العديد من العروض، لكنه فضل التجديد والبقاء مع «الصقو» لثلاث مواسم قادمة .

من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بمواصلة مشواره مع فريق الإمارات، ووعد بتقديم كل مجهوداته، من أجل الفريق وإسعاد جماهير «الصقور»، مشيراً إلى أنه وجد معاملة راقية ومساندة معنوية من جميع منتسبي النادي، ورغبتهم كانت حاضرة في بقائي مع الفريق لمدة أطول، وأنهم يثقون بي بشكل كبير وأمام كل هذا الدعم المعنوي لا يمكنني الرفض.