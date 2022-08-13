زاناردي: البطائح على طريق الجاهزية



الشارقة (الاتحاد)



أثنى البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح، على برنامج المعسكر الإعدادي الحالي لفريقه في تركيا، تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد، والذي يشهد المشاركة الأولى للبطائح على صعيد بطولات المحترفين، بصعوده من دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي.

وشكر زاناردي لاعبي فريقه على الاجتهاد في التدريبات، مؤكداً ثقته على وصولهم إلى الجاهزية المطلوبة، قبل انطلاقة الدوري، حيث يفتتح «الوافد الجديد» مشواره في الجولة الأولى المقررة يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، بلقاء مضيفه اتحاد كلباء على ملعب الأخير في كلباء.

وحول برنامج المعسكر، قال المدرب البرازيلي: بدأنا برنامج التدريبات الصباحية والمسائية منذ 12 يوماً، بجانب خوض ثلاث تجارب، لافتاً إلى أن قائمة فريقه الحالية تضم عدداً كبيراً من العناصر الجديدة التي انضمت إلى النادي مؤخراً.

وكشف زاناردي عن أن اللاعبين أظهروا جديتهم في الحصص التدريبية بشكل جيد، مبيناً أنهم يبذلون جهوداً كبيرة للاستفادة القصوى من الفرصة التي أمامنا للتجهيز للموسم الجديد، وأضاف: سعيد بالجهد المقدر والمبذول من اللاعبين والتزامهم بمواعيد التدريبات والمباريات بشكل احترافي، مشدداً على أنهم يسعون للاستفادة من كل ثانية من وقت المعسكر‪.

وعبر المدرب البرازيلي عن تفاؤله الكبير بوصول اللاعبين مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية والبدنية، قبل تدشين مشوارهم في «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل الاجتهاد الكبير للاعبين في التدريبات اليومية‪.

وختم المدرب البرازيلي حديثه واعداً بالاجتهاد في جميع المباريات، حتى يرسموا الابتسامة على وجوه الجماهير، مؤكداً أهمية وجودهم بالنسبة إليهم، لذلك يجتهدون من أجل إسعادهم وليكونوا عند حسن الظن لديهم‪.