برشلونة يمدد عقد جونزاليس



برشلونة (أ ف ب)

مدد برشلونة الإسباني لكرة القدم عقده لاعب الوسط الشاب نيكولاس جونزاليس «20 عاماً»، حتى يونيو 2026 وإعارته إلى مواطنه فالنسيا حتى يونيو 2023 من دون خيار الشراء، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وأفاد برشلونة في بيان أنه توصل واللاعب جونزاليس إلى اتفاق مشترك لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، حتّى 30 يونيو 2026، وتم تحديد بند تحريره بمليار يورو.

وصل جونزاليس إلى برشلونة في عام 2013 في سن الحادية عشرة، قادماً من مونتانيروس دي لاكورونيا، وتدرج في جميع الفئات الشبابية في النادي، قبل أن يخوض أول مباراة له مع الفريق الأوّل في موسم 2021-2022 بقيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان.

ويدافع جونزاليس عن قميص منتخب إسبانيا للشباب، كما اختبر اللعب في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الموسم الماضي.