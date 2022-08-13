ويليان يفسخ عقده بـ «القتل»!



ساو باولو (أ ف ب)

فسخ الدولي البرازيلي ويليان عقده مع كورينثيانز، بعدما كشف لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق عن تعرّضه لتهديدات متكررة بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال دويليو مونتيرو ألفيش رئيس كورينثيانز في فيديو نشره عبر حساب النادي على تويتر: «طلب منا ويليان إنهاء عقده، إنه لأمر مخز، كنا نرغب في إبقائه هنا لفترة أطول، لكن للبقاء هنا يجب أن يكون اللاعب سعيداً».

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، من الممكن أن يعود ويليان «34 عاماً» إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة فولهام.

وانضم ويليان العام الماضي إلى كورينثيانز الذي سبق له أن دافع عن ألوانه موسم 2006-2007، بعقد يمتد حتى ديسمبر 2023.

وكشف لاعب الجناح، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 و2018، أنه ترك كورينثيانز لأسباب شخصية، وتحديداً بسبب تهديدات طالته من مشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف بعضها أطفاله.

صرّح ويليان لموقع «جلوبوسبورت» أنّ التهديدات لم تتوقف أبداً، في كل مرة يخسر فيها كورينثيانز أو يلعب بشكل سيئ، تتلقى عائلتي تهديدات وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استهداف زوجتي وبناتي، وبعد ذلك والدي وشقيقتي.

سجّل ويليان هدفاً واحداً فقط ومرر ست كرات حاسمة في 45 مباراة مع كورينثيانز.

واقرّ البرازيلي في حديثه لشبكة «إي أس بي أن» البرازيلية: «لم يرق أدائي إلى مستوى توقعاتي، لكنني لم أكن أبداً لاعباً يسجل 20 أو 30 هدفاً في الموسم».

ويأتي الانفصال بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من إقصاء كورينثيانز أمام مواطنه فلامنجو في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، وهي المسابقة القارية الأبرز في أميركا الجنوبية.

ولعب ويليان 15 موسماً في أوروبا، من بينها سبعة مواسم في تشيلسي، حيث فاز بلقب «البريميرليج» مرتين «2014-2015 و2016-2017»، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2018-2019.

كان له محطات أخرى أيضاً مع شاختار دانيتسك الأوكراني 2007-2013، ولعب آخر موسم أوروبي له مع أرسنال الإنجليزي 2020-2021، قبل أن يعود إلى كورينثيانز.