مدرب دورتموند يحطم رقم كلوب!



فرايبورج (أ ف ب)

قلب بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز مستحق في غضون 7 دقائق، بفضل لاعبيه البدلاء على مضيفه فرايبورج 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ليتقدم إلى الصدارة موقتاً.

على ملعب «شوارزوالد ستاديون»، افتتح النمساوي ميكايل جريجوريتش التسجيل لفرايبورج «10»، قبل أن يعادل الإنجليزي الشاب جايمي بيوني-جيتينز «18 عاماً»، النتيجة لدورتموند «77»، ثمّ ينتزع الفوز بهدفي ابن الـ 17 عاماً يوسوفا موكوكو «84»، وماريوس وولف «88».

وارتقى دورتموند موقتاً إلى صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند ثلاث نقاط.

وهو الفوز التاسع توالياً لمدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي تولى مهامه الفنية مؤقتاً العام الماضي، خلفاً لماركو روزه، قبل أن يثبت في مركزه في مايو، ليحطّم رقماً قياسياً سابقاً حققه مدرب الفريق السابق وليفربول الحالي يورجن كلوب قبل حوالى 10 أعوام.