إشبيلية.. «البداية السيئة»



مدريد (أ ف ب)

انتزع أوساسونا النقاط الثلاث الأولى لهذا الموسم، وذلك في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه المثير على ضيفه إشبيلية 2-1 في المرحلة الأولى، ليصبح أول المتصدرين.

سجّل هدفي أوساسونا كل من المهاجم الأرجنتيني لويس إزكويل أفيلا «9»، وإيمار أوروز «74 من ركلة جزاء»، فيما سجل هدف النادي الأندلسي المهاجم رافا مير «11».

وتعد بداية الموسم سيئة بالنسبة لإشبيلية رابع الموسم الماضي، على الرغم من هيمنته على الكرة، إلا أن رجال المدرب خولن لوبيتيجي لم يتمكنوا من ترجمة هذه الهيمنة إلى أهداف لحسم النتيجة.

وكانت المباراة التي احتضنها ملعب ألسادار متقاربة في بدايتها، حيث سعى الفريقان لتحقيق أول انتصار في الموسم الجديد من «اليجا».