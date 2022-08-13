هاليب إلى نصف نهائي «تورونتو»



تورونتو (أ ف ب)

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، الخامسة عشرة عالمياً، إلى نصف نهائي دورة تورونتو الألف للتنس، بفوزها على الأميركية كوكو جوف 6-4 و7-6.

وضربت الرومانية، البالغة 30 عاماً، والمتوجة في كندا عامي 2016 و2018 عندما كانت الدورة تقام في مونتريال، موعداً في المربع الذهبي مع الأميركية جيسيكا بيجولا السابعة الفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا «46» بنتيجة 6-3 و6-3.

قالت هاليب: أنا سعيدة بالطريقة التي بقيت بها قوية من الناحية النفسية، ولقد حاربت من أجل كل نقطة، كان هذا مهماً لأنها «جوف» كانت تفعل الشيء نفسه، لم يكن الأمر سهلاً أبداً ضدها.

وعن مباراتها المقبلة في نصف النهائي في أول مواجهة لها أمام بيجولا، قالت: سيكون تحدياً كبيراً أن تواجه لاعبة للمرة الأولى، الأمر دائماً على هذا النحو، ولكنه الدور نصف نهائي، لذلك من المؤكد أنها ستلعب بطريقة جيدة، هي قوية، سأركز على نفسي وسأقاتل من أجل المباراة كما أفعل هنا في كل مرة.

ودخلت هاليب التي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بمعنويات عالية إذ سبق لها أن فازت على منافستها في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما.

في المقابل، فوتت جوف على نفسها فرصة الدخول ضمن تصنيف اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها، بخسارتها أمام المصنفة أولى سابقاً والفائزة ببطولتي رولان جاروس الفرنسية 2018 وويمبلدون البريطانية 2019.

وحققت هاليب التي ستخوض نصف نهائي إحدى دورات ألف نقطة للمرة الـ 29 في مسيرتها فوزها الـ 183 في هذه الدورات وانتصارها الـ 36 هذا العام.

وبعد الفوز بالمجموعة الأولى، اضطررت هاليب لرفع مستواها في الثانية، بعدما نجحت جوف، ابنة الـ 18 عاماً ووصيفة بطولة رولان جاروس الفرنسية هذا العام، في كسر إرسالها 4 مرات، وقادتها لخوض الشوط الفاصل «تاي بريك» استفادت خلاله الرومانية من قوة إرسالها لتحسم اللقاء لصالحها في ساعة و49 دقيقة.

وبدورها، حجزت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، مقعدها إلى المربع الذهبي بفوزها على الصينية كينوين جينج «51» 4-6 و6-4 و6-4.

وقلبت التشيكية، المصنفة 14 عالمياً والبالغة 30 عاماً، تأخرها بمجموعة أمام منافسة لعبت بشكل رائع برغم صغر سنها وقلة خبرتها «19 عاماً»، والتي أطلقت مسيرتها هذا العام وتوجت بأول لقب على الأراضي الترابية في دورة فالنسيا الإسبانية.

وكادت بليشكوفا، وصيفة بطلة دورة كندا التي أقيمت في مونتريال العام الماضي والساعية للقبها الـ 17 في مسيرتها، تفقد السيطرة على المباراة، بعدما كسرت منافستها إرسالها لتقلص الفارق إلى 5-4، قبل أن تحسم التشيكية اللقاء على إرسال الصينية.

وضربت بليشكوفا موعداً مع البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 24 عالمياً، الفائزة على السويسرية بليندا بنتشيتش «12»، البطلة الأولمبية في طوكيو العام الماضي، بنتيجة 2-6 و6-3 و6-3، لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها في دورات الألف.

قالت البرازيلية البالغة 26 عاماً، والتي كانت حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً في الدور السابق: لم أبدأ المباراة باللعب بالطريقة التي أردتها، لقد فاتني الكثير من الضربات في المجموعة الأولى، لكنني أجبرت نفسي على البقاء إيجابية والبقاء في أجواء المباراة، مباراة التنس يمكن أن تتبدل بسرعة.

وتابعت حداد مايا المتوجة بثلاث دورات هذا العام في سان مالو وبرمنجهام ونوتنجهام: أشعر بالسعادة، لقد عملت كثيراً، كل يوم لعدة سنوات، لأعيش هذه اللحظة.