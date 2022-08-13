«زوارق أبوظبي» تطارد لقب جولة «الفورمولا-2» في ليتوانيا



ليتوانيا (الاتحاد)

تخوض زوارق الإمارات، الأحد، التحدي الأخير والنهائي في الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 المقامة في مدينة كوبكيس في ليتوانيا، عبر انطلاق السباق الرئيسي والختامي للجولة، يمثل الإمارات حامل لقب البطولة فريق أبوظبي بزورق 1 بقيادة راشد القمزي وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري، بالإضافة للحضور القوي لزورق الشارقة بقيادة سامي سيليو عبر المنافسة.

ويأتي اختبار السباق الرئيسي للجولة الثانية وسط ظروف جيدة، بعد أن سجل منصور المنصوري في الجولة الماضية المركز الثاني ليكون وصيف المنافسة بـ 15 نقطة، في حين يتصدر الترتيب العام حاليا زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة، وثالثاً النرويجي توبايس مونتي كاس برصيد 12 نقطة.

وكانت الجولة الافتتاحية التي أقيمت قبل أسبوعين قد شهدت تعطل وخروج زورق حامل اللقب بقيادة راشد القمزي الذي يسعى للتعويض من خلال الجولة الثانية والعودة بقوة للمنافسة والدفاع عن اللقب.

وتأتي انطلاقة السباق الرئيسي على مسار يمتد إلى مسافة 1660 متراً على بحيرة كوبسكيس التي تعد عصب الحياة في المدينة وأحد المعالم الرئيسية من خلالها، حيث تستضيف هذه المدينة السباق للمرة الثانية بعد الاستضافة الأولى في الموسم الماضي.

تبدأ الأحداث غداً مع الاجتماع التنويري في الصباح الباكر للمتسابقين وفي الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت ليتوانيا، ثم لاحقاً فترة التجارب الحرة والتمهيد والإحماء للمشاركين عبر مسار السباق، قبل انطلاقة السباق الرئيسي في الخامسة مساء، ومن المتوقع أن يستمر السباق لخمسة وأربعين دقيقة، يعقبها التتويج للأوائل في الختام.

ويمتد مسار السباق على ستة بوابات هوائية يبلغ المسار الإجمالي لها 1660 متراً، وستكون المسافة بين أطول بوابتين هي 530 متراً وهي الواقعة بين البوابتين رقم 3 و4 بالتحديد، ويمتلئ المسار بالمسافات الطويلة في أكثر من موقع، مما يعطي توقعات كبيرة بأن نشاهد اليوم سرعات عالية جداً للزوارق وأيضاً تجاوزات في مسار السباق، حيث سيكون لذلك إثارة أكبر عبر المنافسة.

وتعقد زوارق فريق أبوظبي آمالاً كبيرة من خلال الجولة الحالية، خاصة مع التجهيز الفني القوي للمشاركة والإعداد للزوارق بقيادة مدرب الفريق الإيطالي جيدو كابليني الذي استعد بشكل متكامل من أجل ثاني جولات البطولة، وحول ذلك أكد ناصر الظاهري راديو مان راشد القمزي عبر المنافسة، أن جاهزية واستعداد الفريق للجولة جاءت كي تتناسب مع الطموح في الدفاع عن اللقب والاستمرار في المقدمة.

وقال الظاهري: نحن في قمة الجاهزية الفنية للجولة الحالية ونتوقع نتائج إيجابية من زوارق أبوظبي، فقط نتمنى أن لا ندفع ثمن أخطاء الآخرين مثلما حدث مع راشد القمزي في الجولة الماضية، عندما التف عليه وبشكل خاطئ زورق البولندي مارسيزلاك ليخرجه من المنافسة بعد أن كان في الصدارة حتى منتصف السباق.

وكشف الظاهري عن صعوبة السباق في ظل طموحات بقية المشاركين والمتسابقين الحاضرين في هذه الجولة، وأبرزهم صاحب الأرض الليتواني إدجراس ريابكو على زورقه 41 وزورق الشارقة بقيادة سامي سيليو صاحب الخبر الكبيرة في منافسات الفورمولا1 وأيضاً إلى جانبه زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي والأميركي برينت ديرلارد وقال الظاهري: أسماء قوية حاضرة في السباق الختامي للجولة، ونتوقع أن تكون هناك إثارة قوية جداً في السباق للوصول للمراكز الأولى وحصد النقاط.