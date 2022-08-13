7 لاعبين إلى ربع نهائي «عالمية المواي تاي»



كوالالمبور (الاتحاد)



تأهل 7 لاعبين من منتخب المواي تاي، إلى ربع نهائي بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب التي تقام في العاصمة الماليزية كوالا لمبور، حتى 21 أغسطس الحالي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبه يمثلون 101 دولة.

وشهدت النزالات صعود زيد طارق لملاقاة العراقي يوسف الأهليجي في ربع نهائي وزن تحت 48 كجم لفئة ما بين عمر 14 و15 عاماً، ويخوض رافي رمزي مباراته في فئة تحت 81 كجم ما بين 16 و17 عاماً، مع الأردني عبد السلام أحمد، فيما يلتقي أحمد وسيم كناكري في وزن تحت 40 كجم لفئة 12 و13 عاماً مع رمضان أسنعلي من كازاخستان، ومحمد كريم الشعري في وزن تحت 46 كجم مع لاعب الاتحاد الدولي إيثان ادم لفئة 12و13 عاماً. ويلتقي بشار أحمد الصوالحة في وزن تحت 50 كجم، مع عبدالخزوران خالد، في فئة 12 و13 عاماً، ومنصور المنصوري في وزن تحت 52 كجم، مع الليبي الصديق عبدالعزيز لعمر 12 و13 عاماً.

وتختتم مباريات تلك المرحلة بلقاء عبدالله الشحي في منافسات وزن تحت 45 كجم مع لاعب الاتحاد الدولي ميخائيل أشربوف لعمر ما بين 16 و17 عاماً.

وضمن الدور الأول يشارك منتخبنا في 3 مباريات، يلتقي فيها عصام أيمن في وزن تحت 52 كجم، مع الهولندي فاين جونج، ومحمد جفلة في وزن تحت 57 مع الفيتنامي هوانج جاي، وأحمد الظاهري في وزن تحت 48 كجم مع شورانوف نهاد من أذربيجان، في فئة عمر 16 و17 عاماً.

وقال ياسر سالم الساعدي رئيس البعثة، إن منافسات بطولة العالم الحالية قوية، مما يسهم في زيادة فرصة الاحتكاك لمنتخب الأمل الذي ينتظره مستقبل كبير بالمشاركة في هذه البطولات العالمية، لذلك فإن ثقتنا كبيرة في اللاعبين.