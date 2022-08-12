هالاند يُصيب جوارديولا بالدهشة!



لندن (أ ف ب)

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب جوارديولا، دهشته من الرغبة الكبيرة التي أظهرها الوافد الجديد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بتسجيله هدفين في أول ظهور له في «البريميرليج» نهاية الأسبوع الماضي.

وتفوق السيتي على منافسة شديدة من أندية أوروبية عدة للتعاقد مع الشاب النرويجي «22 عاماً» الذي سجّل 86 هدفاً في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ودحض هالاند بسرعة هائلة أي شكوك حول قدرته على الاندماج سريعاً في نظام جوارديولا الذي تُوج مع السيتي بلقب الدوري في العامين المنصرمين من دون إشراك مهاجم صريح، ونجح في تسجيل هدفي الفوز على وستهام.

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي عشية مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث على ملعب الاتحاد: «إنه لاعب استثنائي» مضيفاً: «ليس من الضروري إخباركم، الجميع يعرف ذلك، لكننا نجتمع مرات عدّة، هو منافس مذهل ويريد الفوز».

وتحدث هالاند مرات عدّة في الأشهر الأولى بعد وصوله إلى السيتي عن الحاجة إلى مواصلة تحسين أدائه، حيث يطمح جوارديولا في تأمين خيارات عدة في الهجوم.

ولذلك، تعاقد أيضاً مع المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس، في حين من المتوقع أن يحصل فيل فودن وكول بالمر على المزيد من الوقت هذا الموسم، عقب رحيل البرازيلي جابريال جيسوس «أرسنال» ورحيم سترلينج «تشيلسي».

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «أود أن أجعل هؤلاء اللاعبين أفضل، يمكن أن يكون إرلينج لاعباً أفضل، وأعتقد أن لديه الإرادة للقيام بذلك».

وأضاف: «أنا لم أرَ أبدا لاعباً في 21 أو 22 عاماً - ربما ليونيل ميسي - ينهي الهجمات بهذا الشكل.

وأردف جوارديولا: «يمكنك دائماً التطور وسنحاول، عندما يغادر هالاند، نريده أن يقول إنه لاعب أفضل مما كان عليه عندما وصل».