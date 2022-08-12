إنزاجي يكشف سر سعادته



ميلانو (رويترز)

عبر سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن سعادته باكتمال قوته الهجومية الضاربة، والطريقة التي ينسجم بها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي للمرة الثانية في مسيرته في أغسطس الماضي، مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، حيث وقع عقداً لخمس سنوات، لكنه فشل في الحفاظ على مكان ضمن تشكيلة المدرب توماس توخيل وعاد إلى الإنتر على سبيل الإعارة للموسم الجديد.

وكان اللاعب البالغ 29 عاماً قد تطور كثيراً في إيطاليا، بعد مغادرة مانشستر يونايتد في أغسطس 2019، وساعدت أهدافه الـ24 في الدوري الإنتر على الفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاماً في موسم 2020-2021، ويأمل إنزاجي أن يكرر المهاجم البلجيكي نفس الشيء هذا الموسم.

وأبلغ إنزاجي مؤتمراً صحفياً، قبل المباراة الافتتاحية لفريقه أمام ليتشي الصاعد حديثاً «يبلي لوكاكو بلاءً حسناً، ويعمل بشكل جيد مثل الثلاثي الهجومي الآخر، غاب لمدة عام، ويحاول الاندماج بأفضل طريقة، لكنه ليس جديداً على الإنتر، أنا سعيد بوجوده، وأيضاً بوجود إيدن جيكو ولاوتارو مارتينيز وأندريا كوريا، واخترنا التركيز على هؤلاء المهاجمين الأربعة الذين يمكنني الاعتماد عليهم».

وفرط الإنتر في فرصة الحصول على لقبه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي في اليوم الأخير من الموسم الماضي، حيث فاز الغريم ميلان باللقب، لكن إنزاجي سعيد بالتعاقدات الجديدة، وأضاف «يجب أن نستهدف القمة، فقدنا إيفان بريشيتش الذي كان مهما للغاية لكنه اتخذ خياراً مختلفاً، وأعدنا لوكاكو، وتعاقدنا مع لاعبين متميزين مثل هنريخ مخيتاريان وأندريه أونانا وراؤول بيلانوفا وكريستيان أصلاني، إنه لأمر رائع أن يكون هناك حارسان مثل سمير هاندانوفيتش وأونانا، الذي استقر جيداً، إنه حارس ذكي وسيحصل على العديد من الفرص، إنه خيار مهم للغاية بالنسبة لي والجهاز الفني».

وكشف إنزاجي أيضاً أن لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قد يبدأ أساسياً في مواجهة ليتشي يوم السبت، بعد أن استعاد لياقته الكاملة، لكن المدافع ستيفان دي فري سيغيب.