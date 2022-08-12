السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إنزاجي يكشف سر سعادته

إنزاجي يكشف سر سعادته
12 أغسطس 2022 21:15

 
ميلانو (رويترز) 

أخبار ذات صلة
ميلان يطارد «النجمة الثانية» بـ 114 جنسية
ميلان.. مخاوف من «البداية غير المثالية»!

عبر سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن سعادته باكتمال قوته الهجومية الضاربة، والطريقة التي ينسجم بها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وانضم لوكاكو إلى تشيلسي للمرة الثانية في مسيرته في أغسطس الماضي، مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، حيث وقع عقداً لخمس سنوات، لكنه فشل في الحفاظ على مكان ضمن تشكيلة المدرب توماس توخيل وعاد إلى الإنتر على سبيل الإعارة للموسم الجديد.
وكان اللاعب البالغ 29 عاماً قد تطور كثيراً في إيطاليا، بعد مغادرة مانشستر يونايتد في أغسطس 2019، وساعدت أهدافه الـ24 في الدوري الإنتر على الفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاماً في موسم 2020-2021، ويأمل إنزاجي أن يكرر المهاجم البلجيكي نفس الشيء هذا الموسم.
وأبلغ إنزاجي مؤتمراً صحفياً، قبل المباراة الافتتاحية لفريقه أمام ليتشي الصاعد حديثاً «يبلي لوكاكو بلاءً حسناً، ويعمل بشكل جيد مثل الثلاثي الهجومي الآخر، غاب لمدة عام، ويحاول الاندماج بأفضل طريقة، لكنه ليس جديداً على الإنتر، أنا سعيد بوجوده، وأيضاً بوجود إيدن جيكو ولاوتارو مارتينيز وأندريا كوريا، واخترنا التركيز على هؤلاء المهاجمين الأربعة الذين يمكنني الاعتماد عليهم».
وفرط الإنتر في فرصة الحصول على لقبه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي في اليوم الأخير من الموسم الماضي، حيث فاز الغريم ميلان باللقب، لكن إنزاجي سعيد بالتعاقدات الجديدة، وأضاف «يجب أن نستهدف القمة، فقدنا إيفان بريشيتش الذي كان مهما للغاية لكنه اتخذ خياراً مختلفاً، وأعدنا لوكاكو، وتعاقدنا مع لاعبين متميزين مثل هنريخ مخيتاريان وأندريه أونانا وراؤول بيلانوفا وكريستيان أصلاني، إنه لأمر رائع أن يكون هناك حارسان مثل سمير هاندانوفيتش وأونانا، الذي استقر جيداً، إنه حارس ذكي وسيحصل على العديد من الفرص، إنه خيار مهم للغاية بالنسبة لي والجهاز الفني».
وكشف إنزاجي أيضاً أن لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قد يبدأ أساسياً في مواجهة ليتشي يوم السبت، بعد أن استعاد لياقته الكاملة، لكن المدافع ستيفان دي فري سيغيب. 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
لوكاكو
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©