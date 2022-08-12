بينيت «الثالث» في «جولة دو لان» للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز جورج بينيت دراج فريق الإمارات المركز الثالث في المرحلة الثالثة من جولة دو لان، حيث قدم أداءً هجومياً قوياً في السباق الذي أقيم على مسار هضبي قصير شديد الانحدار بطول 131كم، انطلاقاً من بلاتو دو تيفيل وصولاً إلى ليلكس.

وتعرض بينيت لمشكلة في سباق أمس الأول، بعد أن علق «جورب» في ترس دراجته الخلفي، ومع وصوله إلى المرحلة الثالثة، انطلق جورج بأداء هجومي قوي ضد منافسيه في المجموعة المتقدمة، بمن فيهم أنطونيو بيدريرو «موفيستار» الذي فاز بالمركز الأول في المرحلة، ومنافسه هاري سويني «لوتو-سودال» الذي انطلق معه متقدمين على مجموعة القميص الأصفر التي يقوها ويليام مارتن «كوفيديس»، ليحل سويني في المركز الثاني، بينما حل بينيت ثالثاً.

وقال بينيت: استمتعت بخوض السباق، لكنني كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل، واجهت بعضاً من سوء الحظ في سباق أمس الأول، إذ علق شيء ما بدراجتي في مسافة التسلق النهائية، ولم أتمكن من تعويض الوقت الذي فقدته، ومع ذلك، استمتعت بخوض السباق إلى جانب مجموعة من زملائي المتميزين الذين قدموا لي دعمهم طوال المرحلة.

وبفضل هذه النتيجة، تمكن بينيت من التقدم إلى المركز السابع في التصنيف العام النهائي للجولة، ويستعد فريق الإمارات الآن للمشاركة في جولة ليموزين التي تقام في فرنسا الأسبوع المقبل.