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الرياضي

جلاسنر: آينتراخت يريد الاحتفال في برلين

جلاسنر: آينتراخت يريد الاحتفال في برلين
12 أغسطس 2022 20:30

 
فرانكفورت (د ب أ)


أكد أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، أن فريقه في حالة تركيز شديدة على منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» عقب خسارة كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.

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وقال جلاسنر في مؤتمر صحفي: كأس السوبر الأوروبي كان ختاماً للجولة الأوروبية للعام الماضي، الآن التركيز منصب بشكل كامل على «البوندسليجا».
ويحل آينتراخت، بطل الدوري الأوروبي، ضيفاً على هيرتا برلين «السبت»، بعد خسارته في الجولة الأولى 1- 6 أمام بايرن ميونخ.
وقال جلاسنر: نريد الاحتفال بأول فوز لنا في «البوندسليجا» هذا الموسم في برلين، وألا ننتظر لفترة طويلة لتحقيق الفوز الأول مثلما حدث في الموسم الماضي».
وأضاف: من الممكن أن يتواجد لاعب أو اثنان جديدان في التشكيل الأساسي
لأنهم يستحقون هذا بعد أن نالوا إعجابنا، ولم يعلق جلاسنر على انتقال فيليب كوستيتش ليوفنتوس، والذي تم تأكيده.

الدوري الألماني
البوندسليجا
السوبر الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت
ريال مدريد
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