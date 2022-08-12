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الرياضي

تين هاج يرفض رحيل راشفورد

تين هاج يرفض رحيل راشفورد
12 أغسطس 2022 19:30

 
لندن (د ب أ)


توقع إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، استمرار ماركوس راشفورد مع الفريق وسط تقارير إعلامية ربطت اسم اللاعب بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وذكرت تقارير فرنسية أن ممثلي راشفورد تحدثوا مع مسؤولي سان جيرمان بشأن
انتقاله للنادي الفرنسي بعد عام محبط مع مانشستر.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن راشفورد تغيب عن بداية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف، ولكنه عاد وسجل أربعة أهداف في 25 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر مكانه في المنتخب الإنجليزي.
ولكن، أكد تين هاج أن راشفورد «24 عاماً»، والذي يتبقى عاماً في عقده مع مانشستر يونايتد، الذي لديه خيار تمديد العقد لـ12 شهراً إضافية، يظل لاعباً مهماً في الفريق.
وقال تين هاج: «إنه لاعب مهم للغاية، رأيتم هذا منذ اليوم الأول لي في تدريب الفريق، أنا سعيد للغاية معه، لا أريد أن أخسره، وبالتأكيد هو في خططنا بمانشستر يونايتد».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ماركوس راشفورد
باريس سان جيرمان
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