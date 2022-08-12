تولا ينسحب من ماراثون لندن



لندن (رويترز)

أعلن الإثيوبي تاميرات تولا بطل العالم للرجال انسحابه من ماراثون لندن المقرر في أكتوبر بسبب إصابته بإجهاد عضلي.

وفاز تولا بالميدالية الذهبية في يوجين بولاية أوريجون الشهر الماضي، محققاً رقماً قياسياً في بطولة العالم لألعاب القوى بلغ ساعتين وخمس دقائق و36 ثانية.

وقال العداء البالغ عمره 31 عاماً: «ببالغ الحزن والأسف لن أستطيع المشاركة في ماراثون لندن هذا العام، للأسف منذ بطولة العالم أعاني من إجهاد عضلي ولم أستأنف التدريبات حتى الآن».

وقال منظمو ماراثون لندن: إن الثنائي الحاصل على فضية وبرونزية بطولة العالم الإثيوبي موسينيت جيريميو والبلجيكي المولود في الصومال بشير عبدي سيشاركان في الماراثون في الثاني من أكتوبر مع الإثيوبي حامل اللقب سيساي ليما.

وسينافس أيضاً في ماراثون لندن الإثيوبي كينينيسا بيكيلي ثاني أسرع عداء ماراثون على مر العصور.

كما انسحبت الإثيوبية ديجيتو أزيميراو وصيفة البطلة العام الماضي، وستتصدر الكينية بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي العالمي والفائزة بهذا الماراثون مرتين وجوسيلين جيبكوسجي حاملة اللقب قائمة المشاركات في ماراثون لندن.