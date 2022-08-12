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الرياضي

فيوري يعتزل في «عيد ميلاده»

فيوري يعتزل في «عيد ميلاده»
12 أغسطس 2022 22:00

 
باريس (أ ف ب) 

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أعلن البريطاني تايسون فيوري المتوج بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل الجمعة اعتزاله في يوم احتفاله ببلوغه سن الـ 34 عاماً، بعد شكوك راودت مستقبله على الحلبات.
نشر فيوري الذي كان ألمح إلى إمكانية عودته عن اعتزاله الثلاثاء عبر صفحته على موقع تويتر «بعد تردد طويل، قررت أخيراً الاعتزال في عيد ميلادي الرابع والثلاثين (12 أغسطس 1988)، أتمنى لكم رحلة سعيدة».
وكان فيوري نشر في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أنه يريد العودة إلى الحلبات لتحدي مواطنه ديريك تشيسورا «33 فوزاً مقابل 12 هزيمة»، والذي سبق له أن هزمه مرتين.
وعلل البريطاني قرار العودة بقدرته «أن أكون أول بطل للوزن الثقيل يحصل على ثلاثيتين لصالحه (سلسلة من ثلاثة نزالات ضد المنافس ذاته)، واحدة ضد ديونتاي وايلدر (فاز بها) والأخرى ضد ديريك تشيسورا».
غير أن تصريحاته الأخيرة تناقضت مع ما كان قد أدلى به في الربيع قبل فوزه بالضربة القاضية على الأميركي ديليان وايت على لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل في الجولة السادسة من النزال الذي احتضنه ملعب «ويمبلي» في لندن.
وكان فيوري أعلن في مارس قبل نزاله من أجل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل أنه يريد الاعتزال لأنه «أملك 150 مليون يورو في المصرف وليس لديّ أي شيء لإثباته».
ويخلو سجل فيوري من الخسارة في 33 نزالاً احترافياً في مسيرته، علماً أن نزالاً واحداً انتهى بالتعادل أمام الأميركي ديونتاي وايلدر في 2018.

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