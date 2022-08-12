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الرياضي

«سباق ثلاثي» على لقب الأفضل في أوروبا

«سباق ثلاثي» على لقب الأفضل في أوروبا
12 أغسطس 2022 17:55

 
باريس (أ ف ب) 

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يتنافس مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، وزميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ومواطن الأخير لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين، على لقب لاعب العام في القارة الأوروبية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم «اليويفا».
وتُكافئ هذه الجائزة أفضل لاعب في «القارة العجوز»، وستُمنح في 25 أغسطس الحالي على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويبدو بنزيمة الذي أسهم بقوة في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية، وتوج هدافاً للمسابقة برصيد 15 هدفاً، مرشحاً بقوة لخلافة الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.
وسجل بنزيمة 44 هدفاً في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، كما أحرز معه ريال مدريد بطولة إسبانيا.
وبتسجيله الهدف الثاني في مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، بات بنزيمة ثاني أفضل هدافي ريال مدريد في التاريخ مع 324 هدفاً متخطياً أسطورة النادي راوول جونزاليس.
أما كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وزميل بنزيمة، فاختير أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري الأبطال، حيث قام بتصديات كثيرة ساهمت بشكل كبير بتتويج فريقه.
في المقابل، أحرز دي بروين بطولة إنجلترا في صفوف مانشستر سيتي وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال ليخسر فريقه أمام ريال مدريد بالذات.

الاتحاد الأوروبي
اليويفا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
كريم بنزيمة
كورتوا
كيفن دي بروين
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