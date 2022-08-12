ميداليتان جديدتان للإمارات في «ألعاب التضامن»

أحمد جمال الدين (قونية)

أهدى منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم الإمارات ميداليتين برونزيتين في مسابقة الفرق والفرق مختلط في المنافسات، التي أقيمت على ميدان سارا أوغلو للرماية، ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، التي تستضيفها مدينة قونية التركية.

وحقق كل من حبيب البلوشي ومحمد الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، فيما أضاف كذلك حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط، ويتبقى لمنتخبنا الوطني فرصة إضافة ميدالية برونزية عن طريق محمد الشحي في مسابقة الفردي التي تقام غداً السبت.



وحقق وفدنا الرياضي المشارك بالدورة 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لأصحاب الهمم، حيث حصد أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني 3 ميداليات بمسابقات المضمار، إذ فاز بالميدالية الذهبية في سباق الاسكراتش – لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الامنيوم، والميدالية البرونزية في سباق النقاط، فيما أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار.

ودع الرامي حمد الكندي منافسات التراب بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة محققاً رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي في الجولات التأهيلية برصيد 125 طبقاً من إجمالي 125 طبقاً، وفاز الكويتي عبدالرحمن الفيحان بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة «رماية تراب فردي رجال»، بينما حل مواطنه طلال الرشيدي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما حقق الرامي القطري راشد العذبة الميدالية البرونزية.

وأنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي منافسات الخطف بوزن 67 كجم برفع الأثقال بمحاولة واحدة ناجحة من 3 محاولات محققاً وزن 95 كجم في المحاولة الأولى.