السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ناجلسمان يتغزل في ماني بكلمات كلوب!

ناجلسمان يتغزل في ماني بكلمات كلوب!
12 أغسطس 2022 17:13

 
برلين (د ب أ) 

كشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه لا يعتزم إجراء أي تغييرات على تشكيلته الأساسية قبل المباراة المقررة أمام فولفسبورج بعد غد الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني «البوندسليجا».

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: عندما تقوم بتغيير شيء ما، عليك التفكير في أمرين: الأداء والعبء، ونحن لسنا بحاجة إلى تغيير أي شيء من هذين المنظورين.
وأضاف: لا داعي لتغيير أي شيء ولا أتوقع التغيير إلى في حال حدوث شيء استثنائي.
وأثنى ناجلسمان على النجم السنغالي ساديو ماني الوافد الجديد إلى الفريق، قادماً من ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفاً خلال المباراة الأولى التي انتهت بالفوز على آينتراخت فرانكفورت 6 -1. 

أخبار ذات صلة
مدرب دورتموند يحطم رقم كلوب!
جلاسنر: آينتراخت يريد الاحتفال في برلين

وقال ناجلسمان: أستخدم كلمات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: من اليوم الأول، أحدث تطوراً بالفريق وبالنادي، هو متواضع للغاية ولاعب جماعي إلى أقصى حد.

وتحدث ناجلسمان عن لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا الذي احتاج لعملية جراحية في الركبة قبل وقت قصير من بداية الموسم، قائلاً إن عملية التعافي تسير بشكل أفضل مما توقعنا.
واستكمل جوريتسكا أول مران للركض، وأضاف ناجلسمان، لكنه سيحتاج لوقت أطول قبل العودة للتدريبات الجماعية، وسأمنحه كل الوقت الذي يحتاجه.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ساديو ماني
يورجين كلوب
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©