ناجلسمان يتغزل في ماني بكلمات كلوب!



برلين (د ب أ)

كشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه لا يعتزم إجراء أي تغييرات على تشكيلته الأساسية قبل المباراة المقررة أمام فولفسبورج بعد غد الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني «البوندسليجا».

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: عندما تقوم بتغيير شيء ما، عليك التفكير في أمرين: الأداء والعبء، ونحن لسنا بحاجة إلى تغيير أي شيء من هذين المنظورين.

وأضاف: لا داعي لتغيير أي شيء ولا أتوقع التغيير إلى في حال حدوث شيء استثنائي.

وأثنى ناجلسمان على النجم السنغالي ساديو ماني الوافد الجديد إلى الفريق، قادماً من ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفاً خلال المباراة الأولى التي انتهت بالفوز على آينتراخت فرانكفورت 6 -1.

وقال ناجلسمان: أستخدم كلمات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: من اليوم الأول، أحدث تطوراً بالفريق وبالنادي، هو متواضع للغاية ولاعب جماعي إلى أقصى حد.

وتحدث ناجلسمان عن لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا الذي احتاج لعملية جراحية في الركبة قبل وقت قصير من بداية الموسم، قائلاً إن عملية التعافي تسير بشكل أفضل مما توقعنا.

واستكمل جوريتسكا أول مران للركض، وأضاف ناجلسمان، لكنه سيحتاج لوقت أطول قبل العودة للتدريبات الجماعية، وسأمنحه كل الوقت الذي يحتاجه.