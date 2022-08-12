هل يدفع ليفاندوفسكي ثمن «الديون المثقلة»؟



مدريد (د ب أ)

لا يزال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، المثقل بالديون، ينتظر الحصول على الإذن بتسجيل نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي ولاعبين آخرين، وذلك قبل يوم واحد من بداية مشوار الفريق في الموسم الجديد للدوري الإسباني.

ولم يتم حتى الآن قيد الوافدين الجدد ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسي، وكذلك عثمان ديمبلي وسيرجي روبرتو، اللذين جرى تمديد عقديهما، نظراً لعدم تسوية ميزانية الرواتب لدى برشلونة، في إطار القواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني غداً السبت بلقاء رايو فايكانو ضمن منافسات المرحلة الأولى.

ومن أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، كان برشلونة يأمل في أن تكون عائدات بيع حقوق البث التليفزيوني وحصة في استوديوهات برشلونة، كافية لتحقيق التوازن المطلوب وقيد لاعبيه الجدد، لكن الأمور لم تأت كذلك.

وكان بيع لاعبين بمثابة خيار آخر أمام برشلونة، لكن الأمور كانت شائكة أيضاً.

وأصبح الهولندي الدولي فرينكي دي يونج طرفاً في الأزمة المالية، حيث يرغب برشلونة في بيعه بأعلى سعر ممكن أو تخفيض راتبه.

ورفض لاعب خط الوسط دي يونج، الذي يستمر عقده مع النادي حتى عام 2026، كلا الخيارين حتى الآن، وتعرض لتوبيخ من قبل الجماهير.

وطلب من صامويل أومتيتي ومارتين برايثوايت وممفيس ديباي أيضاً بالبحث عن أندية أخرى.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن عدم قدرة مسؤولي برشلونة على تقديم المستندات اللازمة لقيد اللاعبين حتى يوم غد «السبت»، حسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وبالنسبة للأندية الإسبانية، تستمر مهلة قيد اللاعبين الجدد أو الذين تم تمديد عقودهم، حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية في أول سبتمبر.

وحال تجاوز المهلة، لن يتمكن برشلونة من الاستفادة من جهود ليفاندوفسكي أو غيره من اللاعبين الجدد حتى سوق الانتقالات الشتوية، على الأقل.