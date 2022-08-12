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الرياضي

بالعربي: «البركان» قادني إلى «نسور قرطاج»

بالعربي: «البركان» قادني إلى «نسور قرطاج»
12 أغسطس 2022 14:44

عجمان (الاتحاد)

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أكد التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان، أن اللعب مع «البركان»، في الموسم الماضي، ساعده على الانضمام إلى منتخب «نسور قرطاج»، مبدياً سعادته بالوجود ضمن قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب أجنبي، في حفل جوائز الموسم الذي تقيمه رابطة المحترفين نهاية أغسطس الجاري، وقال: فخور بما قدمته في الموسم السابق، وشرف لي بأن أكون في قائمة المرشحين للجائزة، وهذا نتيجة عمل متواصل وجماعي.
وربط بالعربي تألقه في الموسم السابق مع «البرتقالي» بوجوده ضمن قائمة منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة، وقال: الموسم الاستثنائي الذي قدمته وبدايتي الرائعة مع عجمان مهدت لي الطريق للعب مع منتخب تونس.
ويرى بالعربي أن التحضيرات الفريق في صربيا جاءت جيدة للغاية، وقال: تدريجياً نمضي في تحسن على مستوى اللياقة والتحضيرات قبل الموسم.
وبعث بالعربي برسالة خاصة إلى جمهور «البرتقالي» الذي وصفه باللاعب رقم «12»، وقال: شكراً على وقفتكم القوية معنا في الموسم السابق، وننتظر منكم دعماً أكبر في الموسم الجديد.
وكشف بالعربي عن طموحه للموسم الجديد، وقال: أتطلع إلى تقديم الأفضل مقارنة بالموسم السابق على مستوى إحراز الأهداف وصناعتها، وأن أسهم في قيادة الفريق إلى الأهداف المرجوة.

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