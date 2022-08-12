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الرياضي

100 لاعب في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

100 لاعب في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
12 أغسطس 2022 15:00

 


أبوظبي (الاتحاد)


أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، بنادي النصر في دبي، بمشاركة مجموعة من نخبة الأندية واللاعبين على الساحة المحلية، ويظل باب التسجيل للمشاركة في البطولة مفتوحا حتي 5 سبتمبر وشهدت البطولة حتي الآن تسجيلم ما يزيد عن 100 لاعبا.
وتشهد البطولة، التي تعتبر ثاني أبرز مسابقة محلية ضمن أجندة الاتحاد مواجهات حماسية في فئات الكبار والشباب والناشئين، وتتنافس خلالها الأندية المشاركة على الفوز بالبطولة وتقديم مستويات رفيعة من الأداء تثبت جدارتها بإحراز اللقب.

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وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «يُعد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة من أبرز البطولات التي تؤهل مواهبنا الصاعدة لخوض منافسات مرموقة على مستوى المنطقة والعالم مستقبلاً، لا سيما أن التنظيم يراعي أرقى المعايير المماثلة للفعاليات العالمية».
وأوضح: «تصب أهداف البطولة في استراتيجية الاتحاد التي ترتكز على التطوير الدائم للمواهب وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة على صعيد اللعبة».
وتستند دورة هذا العام إلى النجاح الذي حققته النسخة السابقة، بعد اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن 3 فئات عمرية تتيح للمحترفين التنافس فيما بينهم لاستعراض إمكانياتهم الفريدة، وتسليط الضوء على اليافعين الصاعدين لرفد المنتخب بمزيد من المواهب المتميزة، فضلاً عن توفير وجهة مثالية لعشاق الجو جيستو من جميع الأعمار.
وقال أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «يُعد كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو من أبرز الفعاليات المرتقبة على أجندة البطولات الرياضية بالإمارات، تنسجم قيم الجو جيتسو مع أهداف نادينا التي تسعى لنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وتوعية المجتمع بأهميتها. ويتطلع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى المشاركة في البطولة، التي تتيح له إثراء سجله الحافل بالإنجازات واستكشاف مزيد من اللاعبين الموهوبين لتعزيز حضور النادي وحصد المزيد من النجاحات والميداليات في المستقبل».

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