«أبوظبي الرياضي» يطلق برنامج «مدراء الفرق» بـ 30 مشاركاً



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي تدشين برنامج «مدراء الفرق» لرفع كفاءة وجودة الأداء ورفد المنظومة الإدارية في أندية أبوظبي بمزيد من الخبرات والتجارب المتقدمة التي تنعكس إيجابا على المستوى العام لرياضة أبوظبي.

ويستهدف البرنامج 30 مشاركاً، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، حيث يأتي ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي لتمكين الكوادر الإدارية، وتقديم كافة أسباب ومقومات النجاح لتأدية مهامها في مجالات الإدارة والإشراف على الفرق الرياضية، بما يدعم خطط ومنهجية العمل في الأندية والمؤسسات الرياضية في أبوظبي.

ويجتاز المرشح خلال فترة التدريب، دورة كتابة الرسائل الرسمية والبريد الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، ودورة التخطيط والتنظيم (إدارة الوقت)، ودورة التواصل الفعال، ودورة الابتكار والعمل تحت الضغوطات، ودورات حقوق الطفل، الإسعافات الأولية، المنشطات، كما يَدرس المرشح مبادئ الإدارة الرياضية وتنظيم المعسكرات الداخلية والخارجية وعلم النفس الرياضي، ليصل عدد من المتميزين وبحسب التقييم النهائي إلى فترة معايشة خارجية لمدة 10 أيام في أحد أندية أوروبا.

من جانبه قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «نحرص باستمرار على تقديم البرامج الطموحة والمبادرات الهادفة للارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية في أندية أبوظبي، دعما للخطط الاحترافية الساعية لتعزيز المكتسبات ورفدها بمزيد من المنجزات المهمة، مبينا أن برنامج»مدراء الفرق«هو أحد البرامج الهامة لصناعة قدرات متمكنة وإعداد كوادر إدارية تواكب مستجدات ومتطلبات الإدارة الرياضية الحديثة وتوظيفها في العمل اليومي لأندية إمارة أبوظبي، مضيفا:»إن البرنامج الجديد سيسهم في الوصول إلى تحقيق التكامل في الأدوار، ودعم خطط التطوير على صعيد فرق أندية أبوظبي بكافة رياضاتها"