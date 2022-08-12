أنديتنا تبدأ «ّرحلة العودة» استعداداً لانطلاقة «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (دبي)

بدأت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» في العودة إلى الإمارات بنهاية فترة المعسكرات الخارجية في أوروبا، تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد 2022- 2023، والذي يبدأ رسمياً يومي 2 و3 سبتمبر المقبل بإقامة مباريات الجولة الأولى للدوري.

ومثلت عودة اتحاد كلباء، الوصل، النصر، ودبا، على التوالي طليعة عودة أندية الدوري إلى البلاد، بعدما اختتم «النمور» معسكر إعداده الخارجي في النمسا، في الوقت الذي أنهى فيه «الإمبراطور» معسكره الخارجي في هولندا والذي خاض خلال 4 تجارب ودية، فيما أنهى «العميد» بدوره معسكره الإعدادي في سلوفينيا والذي انطلق في 15 يوليو الماضي وخاض خلاله نحو 7 تجارب ودية، فيما اختتم دبا العائد حديثاً لدوري الكبار معسكره الإعدادي في صربيا.

وتتواصل رحلة «العودة العكسية» أنديتنا بختام المعسكر الإعدادي لنادي الجزيرة المقام بهولندا غداً السبت، فيما ينهي الوحدة بدوره معسكره الإعدادي في النمسا الأحد، وخورفكان الذي ينهي معسكره الحالي في هولندا الأحد، والظفرة الذي ينهي معسكره في سلوفينيا الاثنين، وعجمان الذي يختتم بدوره معسكره الحالي صربيا الثلاثاء المقبل

في المقابل، ينهي الشارقة برنامج إعداده الحالي في معسكره الحالي في النمسا الأربعاء المقبل، وكان معسكر «الملك» استقبل أمس الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب المنتخب الأول في إطار زيارات الأخير لمعسكرات الأندية الإعدادي في أوروبا، فيما لم يعلن بني ياس عن الموعد الرسمي لنهاية معسكره الحالي المقام في سلوفينيا.

ويتواصل برنامج معسكر العين «بطل الدوري» والمقام حالياً في النمسا حتى 20 أغسطس الجاري، فيما يختتم شباب الأهلي والبطائح «الصاعد حديثاً» للمحترفين، المعسكرات الخارجية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، بعودة «الفرسان» من صربيا، والبطائح من معسكر تركيا،

ويتواصل برنامج إعداد الأندية لانطلاقة الموسم من خلال برامج التدريبات المستمرة بالأندية خلال فترة الأسبوعين المتبقيين لبداية الدوري، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوعين المتبقيين خوض الأندية عدداً من المواجهات الودية المباشرة في ختام برنامج الإعداد.