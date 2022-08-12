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27 لاعباً في معسكر منتخبات الجولف بالمغرب

27 لاعباً في معسكر منتخبات الجولف بالمغرب
12 أغسطس 2022 14:15

 

دبي (وام)


تدشن منتخباتنا الوطنية للجولف لفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات «السبت» معسكرها الخارجي في العاصمة المغربية الرباط الذي يمتد حتى 27 أغسطس الجاري، ويأتي المعسكر في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آيزنهاور العالمية، المقرر إقامتها بفرنسا من 27 أغسطس الحالي إلى 3 سبتمبر المقبل، والبطولة العربية لقواعد اللعبة والسيدات، والمقررة بتونس من 3 إلى 9 أكتوبر القادم، والبطولة العربية للرجال، والمقررة بتونس أيضا من 6 إلى 13 نوفمبر القادم. وتتكون بعثة منتخباتنا من 27 فردا برئاسة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد والمدربين سمير الولاني وإبريل فيرون و 20 لاعبا ولاعبة.
وأكد اللواء الهاشمي أن خطط وبرامج الاتحاد تنسجم واستراتيجيته التي تهدف لتطوير مستويات جميع اللاعبين بمختلف المراحل دون استثناء للحاق بالمستويات القارية والعالمية وصولا للأهداف المنشودة. 

وأضاف: الاتحاد يحرص على توفير كل متطلبات النجاح لمنتخباتنا والاستفادة القصوى خلال المعسكر وجميعها وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد والتي قطعنا من خلالها شوطا بعيدا على صعيد المراحل السنية لبناء قاعدة راسخة من اللاعبين الواعدين من الجنسين معتمدا على البرنامج الوطني لأعداد الناشئين والذي بدأنا نجني ثماره برفد المنتخب الاول بعدد متميز من اللاعبين أظهروا براعة ومقدرة وهم الأمل المنتظر للعبة. 

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ووجه الهاشمي الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجامعة الملكية المغربية للجولف لتعاونه الكبير والمميز بتوفير جميع متطلبات النجاح للمعسكر، بالتنسيق الكامل مع مصطفى الزين نائب الرئيس ومتابعات السيد إبراهيم العلوي مدير الجامعة، وتوفير المناخ المناسب لتدريبات ودروس وورش عملية مشتركة، بالإضافة لإقامة العديد من المباريات بين لاعبينا ولاعبي الجولف في المغرب. 

وأكد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد ان جميع متطلبات النجاح لعناصر منتخباتنا متوفرة، وأول حصة تدريبية سينفذها جميع اللاعبين واللاعبات بعد غد وتستمر قرابة 4 ساعات. وأوضح ان برنامج المعسكر الخارجي يتضمن التدريبات اليومية والمكثفة للجميع في سعيهم للوصول بجميع عناصر المنتخبات للمستوى المنتظر والمنشود، إضافة إلى المنافسات التي سيتم تنظيمها مع اللاعبين المتواجدين بمكان المعسكر من اللاعبين المغاربة والعديد من لاعبي الدول العربية المتواجدين بمعسكراتهم في المغرب.

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