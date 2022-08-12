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الرياضي

سان جيرمان مهتم بخدمات راشفورد

سان جيرمان مهتم بخدمات راشفورد
12 أغسطس 2022 14:01

 
باريس (أ ف ب) 

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كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية، أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد.
وقالت الصحيفة إن المدير الرياضي في فريق العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس اجتمع بمدير أعمال اللاعب البالغ 24 عاماً.
وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2023، غير أن فريق «الشياطين الحمر» يملك حق تمديده لعام إضافي، علماً أن اللاعب كان أعلن مؤخراً رغبته البقاء في صفوف الفريق الذي تكوّن فيه.
وشهد مستوى راشفورد تراجعاً الموسم الماضي، ما أدى إلى استبعاده من صفوف منتخب إنجلترا.
وكان مدرب سان جيرمان كريستوف جالتييه ألمح في مؤتمر صحفي إلى نية الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصاً بعد انتقال أرنو كاليمويندو إلى صفوف رين، وإمكانية رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي غير المرغوب به.
وقال جالتييه «نأمل في قدوم مهاجم آخر، لا سيما في ظل البرنامج المزدحم حتى تاريخ 15 نوفمبر ثم نهائيات كأس العالم».
في المقابل، لن يكون سهلاً على مانشستر يونايتد التخلي عن راشفورد، لا سيما أن النادي يبحث بدوره عن التعاقد مع مهاجم أو اثنين في حال رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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